Сонячне затемнення в грудні: з'явилося вражаюче відео

Сонячне затемнення грудня (фото: pixabay.com)

В мережі опублікували онлайн-трансляцію сонячного затемнення

Сонячне затемнення, яке назвали кільцевим, відбулося 26 грудня 2019 року. Таку назву воно отримало тому, що Місяць закрив сонячний диск рівно посередині, залишаючи по краях світлове кільце. Його пік припав на 07:14 ранку за київським часом. Відео-трансляцію опублікували в мережі YouTube.

Сонячне затемнення 26 грудня (YouTube)

Найкращий вид на затемнення відкривався жителям східної Африки, на півночі Австралії та Азії.

Зазначимо, що дивитися на "вогняне кільце" незахищеим оком не можна, інакше це може призвести до сліпоти. На кільце потрібно дивитися через спеціальні окуляри або сонячні фільтри в передній частині телескопа і бінокля. За словами фахівців, це явище вважається дуже небезпечним.

Кільцеве сонячне затемнення відбувається, коли видимий діаметр Місяця (проходить в космосі між нашою планетою і світилом) менше сонячного і блокує більшу частину сонячного світла. Наступне повне сонячне затемнення буде має відбутися майже через рік, а саме 14 грудня 2020-го.

Нагадаємо, що всі події в цей день мають велике значення для майбутнього, тому варто тримати емоції в узді, виключити неприємні ситуації і залишатися в спокійному стані. В цей день варто зайнятися плануванням. І це не тільки список планів того, що потрібно встигнути зробити до Нового року, але і спланувати найближчі кілька місяців або навіть рік.