Сонячне затемнення: астролог розповіла, хто постраждає 2 липня

Сонячне затемнення відбудеться 2 липня (фото: Getty Images)

Астролог розповіла про те, що можна і чого не можна робити під час повного сонячного затемнення 2 липня

Сонячне затемнення відбудеться 2 липня о 22:23 за київським часом. Воно розпочнеться над Тихим океаном і по діагоналі пройде через Чилі і Аргентини. Як говорить відома астролог Тетяна Борщ, повне сонячне затемнення - це одна з головних подій не тільки липня, але і всього літа.

"Зазвичай люди бояться затемнень, але цього робити не варто. Затемнення означають зміни, і тільки ті, хто звик жити "по-старому" і ніколи нічого не змінювати, можуть якоюсь мірою постраждати", - розповіла фахівець.

Сонячне затемнення 2 липня пропонує відмовитися від стереотипів як у професійній діяльності, так і в особистій сфері. Не бійтеся змін, говорять зірки всім знакам Зодіаку.

"Сам день затемнення намагайтеся провести спокійно, позитивно, оскільки подальші події будуть моделюватися вашими думками набагато більшою мірою, ніж зазвичай", - порадила Тетяна.

День затемнення не підходить для операцій будь-якого роду, якщо тільки вони не викликані крайньою необхідністю. Для стрижок і косметичних процедур гарні четвер, п'ятниця і вихідні. Ці ж дні підходять і для шопінгу.

Раніше астролог назвав знаки Зодіаку, яким дуже пощастить у липні.