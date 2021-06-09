Сонячне затемнення 10 червня: де і коли дивитись унікальне явище

У червні відбудеться рідкісне кільцеподібне сонячне затемнення. Побачити його можна буде і на території України.
Про це пише Forbes.
Відбудеться сонячне затемнення 10 червня 2021 року. Найбільша його фаза настане о 13 годині 41 хвилині та 51 секунді, а завершиться все приблизно о 14:30.
У Києві затемнення можна буде побачити починаючи з 13:26. Максимальної фази воно досягне о 14:15 і закінчиться о 15:03. Окрім того, сонце буде закрите на 12%.
Спостерігати затемнення зможуть жителі 60 країн, серед яких:
Сонячне затемнення 10 червня буде кільцеподібним. Воно трапляється тоді, коли Сонце, Місяць і Земля вирівнюються, коли природний супутник знаходиться в апогеї, точці максимального віддалення від планети. Це положення - протилежність "суперповні", тому Місяць буде надто маленьким, щоб повністю закрити Сонце.
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