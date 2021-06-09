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Сонячне затемнення 10 червня: де і коли дивитись унікальне явище

Автор: Тетяна Самарук

У червні відбудеться рідкісне кільцеподібне сонячне затемнення. Побачити його можна буде і на території України.

Про це пише Forbes.

Коли можна буде побачити сонячне затемнення?

Відбудеться сонячне затемнення 10 червня 2021 року. Найбільша його фаза настане о 13 годині 41 хвилині та 51 секунді, а завершиться все приблизно о 14:30.

У Києві затемнення можна буде побачити починаючи з 13:26. Максимальної фази воно досягне о 14:15 і закінчиться о 15:03. Окрім того, сонце буде закрите на 12%.

Спостерігати затемнення зможуть жителі 60 країн, серед яких:

  • Україна, крім Криму, частини Херсонської, Одеської та Миколаївської областей.
  • Канада,
  • США,
  • практично всі країни Європи.

Сонячне затемнення 10 червня буде кільцеподібним. Воно трапляється тоді, коли Сонце, Місяць і Земля вирівнюються, коли природний супутник знаходиться в апогеї, точці максимального віддалення від планети. Це положення - протилежність "суперповні", тому Місяць буде надто маленьким, щоб повністю закрити Сонце.

Що не можна робити в цей день

  • Не можна говорити погано про інших людей
  • Не можна дратуватися, проявляти агресію, не можна бажати людині чогось поганого та ображати.
  • Не можна з'ясовувати відносини, провокувати розриви або приймати рішення з приводу стосунків.
  • Не можна підписувати договори, складати важливі документи та здійснювати серйозні й дорогі покупки.

Раніше ми повідомляли, що Гороскоп 2021 обіцяє трьом знакам Зодіаку важливі зміни на цьому особливому тижні.

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