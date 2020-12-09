Сонячний спалах накрив Землю: як це позначиться на людях

Сонячний спалах досяг Землі 9 грудня (фото: pixabay.com)

У середу, 9 грудня, вранці Сонячний спалах досяг планети Земля. При цьому основний викид плазми накриє Землю ближче до півночі. Вчені розповіли, чого чекати в цей час.

Сонячний вітер досягне Землю 10 грудня. При цьому його швидкість збережеться підвищеною після цього ще майже тиждень, збільшившись з 400 до 600-800 кілометрів в секунду. Про це повідомляє Лабораторія рентгенівської астрономії сонця ФІАН.

За словами вчених, може відбутися різке збільшення радіаційного навантаження на космічні засоби. Також варто очікувати збільшення коливань магнітного поля біля поверхні Землі.

Але є і позитивні моменти. Через спалах на Сонці полярні сяйва будуть спостерігатися на великих географічних широтах.

Сонячний вибух стався увечері 7 грудня. Даний спалах відноситься до мінімального по силі класу С. Для наступного класу М йому не вистачило близько третини потужності.

Нагадаємо, що сильний удар магнітної бурі накриє Землю в четвер, 10 грудня. На наступний день також прогнозується магнітна буря, але її сила зменшиться до рівня G1.

Геомагнітні бурі відчувають метеочутливі люди. Вони можуть викликати проблеми зі здоров'ям у літніх людей і у людей з серцево-судинними хворобами, гіпотоніків, гіпертоніків.

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