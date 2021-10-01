Солістка Go_A розказала правду про свою орієнтацію: "це було завжди, з дитинства"

Катя Павленко з групи Go_A (фото: instagram.com/monokatee)

У інтерв'ю Славі Дьоміну, який і спитав думку Каті щодо чуток про її нетрадиційну орієнтацію, зірка відверто сказала, що... не чула про них.

"Те, що до мене часто проявляють цікавість жінки, то це було завжди, з дитинства. До стосунків не доходило ніколи, але до якихось розмов - так. Не знаю, як на це реагувати... Нейтрально...”, - сказала дівчина в ефірі "Слава+".

Катя Павленко з групи Go_A (фото: instagram.com/monokatee)

Щодо того, які хлопці подобаються, додає - за типажем, як у соліста Maneskin Дам'яно Давіда, їй подобається спостерігати.

Катя Павленко з групи Go_A (фото: instagram.com/monokatee)

Але для стосунків все ж обирає інших партнерів.

"Я маю бути впевненою, що це моя людина. Це відчувається. Дуже важливо, щоб мене розуміли. Раніше виникали кризові моменти, коли ти розумієш, хто поруч", - пояснила Катя.