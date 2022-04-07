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Соліст Львівського театру опери та балету поїхав у тур з російськими артистами

Фото: Народний артист балету Євген Світлиця гастролює з трупою з РФ (volynnews com)
Автор: Анна Шиканова

Соліст балету Львівської опери Євген Світлиця вирушив у міжнародний тур у складі трупи російського балету. Тепер йому загрожує дисциплінарна відповідальність і службове розслідування.

Інформацію про це підтвердили в пресслужбі Львівського театру опери та балету.

Повідомляється, що артист відправився в тур по США у складі трупи російського балету без повідомлення свого керівництва. Він взяв відпустку за свій рахунок ще на початку лютого.

Народний артист України Євген Світлиця виступає в постановці "Лебедине озеро" Петра Чайковського. Тур розпочався 7 лютого і триватиме до 9 квітня 2022 року. Організований цей тур в США компанією RBTheatre (Russianballettheare).

Як стало відомо з сайту компанії, до участі в цій постановці хореографа Маріїнського театру РФ надії Калініної, запросили також артистів балету з Росії.

"Євген Світлиця перебуває у відпустці й ніяк не повідомляв адміністрації Львівської Національної опери про свою участь у вищевказаному турі, чим порушив вимоги контракту з Театром. Ми обурені такою поведінкою працівника театру і засуджуємо таку позицію культурного колабораціонізму, особливо в цей непростий для України час, коли війська російського агресора жорстоко знищують мирний український народ, його культурну спадщину та інфраструктуру", - прокоментували ситуацію у Львівському театрі.

Вони зазначили, що солісти Львівської Національної опери Людмила Корсун і Тарас Бережанський за власною ініціативою відмовилися від проєкту, де беруть участь російські артисти в Болоньї (Італія) і Баден-Баден (Німеччина), дотримуючись державної та громадянської позиції.

У театрі підкреслили, що з приводу Євгена світлиці буде проведено службове розслідування з приводу притягнення його до дисциплінарної відповідальності.

Позиція Євгена Світлиці

Як повідомив соліст балету на своїй сторінці в Facebook, він гастролює з американською компанією. І з перших днів війни компанія офіційно прибрала слово Russian, а також висловила свою підтримку Україні.

Що відомо про гастролі

"Лебедине озеро "поставила Надія Калініна (Маріїнський театр, Театр Лірико, державний музичний театр РФ) – "з любов'ю відретушована найстаріша Петербурзька версія".

Євген Світлиця виконує в постановці принца Зігфріда.

Роль Одетт / Оділії виконує ще одна українська балерина-Ольга Кіфяк, перша солістка Національного академічного театру опери та балету імені Т.Г. Шевченка.

Цю ж партію виконує грузинська балерина Ніно Самадашвілі. Роль блазня-Білоруський танцюрист балету Костянтин Героник.

Також в постановці беруть участь:

  • Марія Тіміна - балерина Саранського державного музичного театру (Росія)
  • Єгор Азаркевич - танцюрист балету трупи Національного академічного Великого театру опери та балету Республіки Білорусь.
  • Анастасія Родіна - київська балерина, яка у 2016 році прийняла запрошення в Новосибірський театр опери та балету від Маріїнського театру.
  • Олександра Раковська-балерина з Білорусі.
  • Кемал Халіков - артист балету з Краснодара.
  • Ангеліна Згурська-балерина з Білорусі.
  • Максим Радіонов-танцюрист балету з Санкт-Петербурга
  • Анастасія Павлова-балерина з Санкт-Петербурга.
  • Кирило Круглов - закінчив Київське державне хореографічне училище – у 2016 році поїхав до Новосибірського театру опери та балету.

У трупі також є танцюристи балету та балерини з інших країн.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що мер Рубіжного здає окупантам українських активістів.

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