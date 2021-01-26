Солдат ЗСУ влаштував відеочат з "ДНР" і злив секретну інформацію "братньому народу"

Солдат ЗСУ влаштував відеочат з терористами "ДНР" в мережі TikTok. За час спілкування "строковик" встиг злити секретну інформацію і "побрататися" з російським народом.

Цей факт залишився б непоміченим, якби не ветеран війни Олександр Грамарчук (Грім), який зловив хлопчика "на гарячому" і повідомив про це в Facebook.

"Прямо зараз в прямому ефірі солдат строкової служби зливає інформацію противнику. На ранок переглянути вже буде неможливо", - написав Грім.

На скрінах видно, що до чату приєдналися "ДНР". Під час спілкування солдат був не проти поділитися таємною інформацією та обмінятися пропагандистськими меседжами.

Солдат ЗСУ в TikTok зливав "ДНР" інформацію (скрін: facebook.com/grom.alex)

В коментарях Грамарчук зазначив, що інцидент стався на території військової частини Повітряних сил ЗСУ у Куп'янську Харківської області. Сам же солдат уродженець Славгорода Дніпропетровської області.

"Хлопчик розповідає про "братський народ" і "війну олігархів". Розбирайтеся тепер. А ось супротивник в курсі, коли станцію включають в Куп'янську. Ось, де цінність інфи", - обурився український військовий.

Раніше ми писали, що блогерка Di.rubens зізналася в любові до Росії на Майдані, але отримала гідну відповідь.

Пізніше скандал отримав несподіване продовження.