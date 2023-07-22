Сочная пицца из кабачков за 30 минут: приготовьте раз и влюбитесь в этот рецепт!

Ингредиенты

Чтобы приготовить невероятно вкусную пиццу, вам понадобится:

для основы:

кабачки - 450 г

мука - 4 ст. л. с горкой

сметана (15%) - 1 ст. л.

яйцо - 1 шт.

соль

соус

сливки - 2 ч. л.

томатный соус - 2 ч. л.

итальянские травы

начинка:

помидор - 1 шт.

варено-копченая куриная грудка - 100 г

кукуруза - 45 г

моцарелла - 70 г

Как готовить

Сначала натрите кабачки на большой терке, добавьте соль, перемешайте и оставьте примерно пять минут. После этого выжмите воду из кабачков.

Тем временем порежьте помидор, грудку и моцареллу по своему вкусу, пока оставьте.

Далее добавьте к кабачкам яйцо, муку и сметану. Влейте в сковороду масло и переложите кабачковое тесто. Жарьте под закрытой крышкой на среднем огне примерно четыре-пять минут до румяности.

Переверните тесто на сковороде и смажьте корж соусом. Далее выложите начинку - помидоры, куриное мясо, кукурузу и тертый сыр. Обжарьте на огне, а лучше поместите в духовку примерно на 15 минут при температуре 180 градусов. Готово!