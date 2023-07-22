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Сочная пицца из кабачков за 30 минут: приготовьте раз и влюбитесь в этот рецепт!

Как приготовить пиццу на кабачковом тесте (коллаж: Styler)
Автор: Наталия Коваль

Пицца из кабачков? Это очень вкусное блюдо, которое может стать для вас ежедневным. А если вы не любите кабачки, то после этого рецепта точно полюбите.

Рецептом поделился популярный фудблогер Алекс Миль в своем Instagram.

Ингредиенты

Чтобы приготовить невероятно вкусную пиццу, вам понадобится:

для основы:

  • кабачки - 450 г
  • мука - 4 ст. л. с горкой
  • сметана (15%) - 1 ст. л.
  • яйцо - 1 шт.
  • соль

соус

  • сливки - 2 ч. л.
  • томатный соус - 2 ч. л.
  • итальянские травы

начинка:

  • помидор - 1 шт.
  • варено-копченая куриная грудка - 100 г
  • кукуруза - 45 г
  • моцарелла - 70 г

Как готовить

Сначала натрите кабачки на большой терке, добавьте соль, перемешайте и оставьте примерно пять минут. После этого выжмите воду из кабачков.

Тем временем порежьте помидор, грудку и моцареллу по своему вкусу, пока оставьте.

Далее добавьте к кабачкам яйцо, муку и сметану. Влейте в сковороду масло и переложите кабачковое тесто. Жарьте под закрытой крышкой на среднем огне примерно четыре-пять минут до румяности.

Переверните тесто на сковороде и смажьте корж соусом. Далее выложите начинку - помидоры, куриное мясо, кукурузу и тертый сыр. Обжарьте на огне, а лучше поместите в духовку примерно на 15 минут при температуре 180 градусов. Готово!

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