Сочная пицца из кабачков за 30 минут: приготовьте раз и влюбитесь в этот рецепт!

Пицца из кабачков? Это очень вкусное блюдо, которое может стать для вас ежедневным. А если вы не любите кабачки, то после этого рецепта точно полюбите.
Рецептом поделился популярный фудблогер Алекс Миль в своем Instagram.
Чтобы приготовить невероятно вкусную пиццу, вам понадобится:
для основы:
соус
начинка:
Сначала натрите кабачки на большой терке, добавьте соль, перемешайте и оставьте примерно пять минут. После этого выжмите воду из кабачков.
Тем временем порежьте помидор, грудку и моцареллу по своему вкусу, пока оставьте.
Далее добавьте к кабачкам яйцо, муку и сметану. Влейте в сковороду масло и переложите кабачковое тесто. Жарьте под закрытой крышкой на среднем огне примерно четыре-пять минут до румяности.
Переверните тесто на сковороде и смажьте корж соусом. Далее выложите начинку - помидоры, куриное мясо, кукурузу и тертый сыр. Обжарьте на огне, а лучше поместите в духовку примерно на 15 минут при температуре 180 градусов. Готово!
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