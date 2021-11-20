Соколова розповіла про ліквідацію в Україні розвідпідрозділу по російських шпигунах

"Є прецедент взагалі ліквідації підрозділу в розвідці, який займався росіянами - тобто підрозділ, який займався росіянами в українській розвідці. У країні, в якій йде війна", - обурюється Соколова.

Вона також зазначила, що знає прізвища тих чиновників, які дали відповідне розпорядження. Втім, називати їх журналістка в ефірі ток-шоу не стала, оскільки чекає офіційну інформацію і пояснення представників влади.

"Хто давав такі вказівки я знаю. Але я б хотіла отримати офіційну інформацію і пояснення від президента, чому в країні, яка воює з росіянами, ліквідують такі підрозділи", - заявила Соколова.

Журналістка переконана, що в цей час в Україні спостерігається "навала підкилимного російського процесу".

Також вона пов'язує ситуацію з провалом української спецоперації із затримання бойовиків з ПВК "Вагнер", і відсутністю результатів з розслідування причин і обставин такого зриву.

Соколова зазначила, що після публікація у соцмережі документів по "Вагнергейту" вона "стала не зрадником, а людиною, якій хочуть заламати руки і посадити у в'язницю СБУ".

Крім того, вона наполягає на створенні нової Тимчасової слідчої комісії у справі про зрив спецоперації та виявлення ймовірного зрадника.

У новому випуску ток-шоу "Свободи слова Савіка Шустера" 19 листопада гості студії - Яніна Соколова, Олександр Турчинов, Олександр Литвиненко, Давид Арахамія та інші - обговорюють довгоочікуване розслідування Bellingcat. Також експерти розказують, чи є при владі ворожі агенти і як зелена енергетика стала засобом тиску на свободу слова.



Нагадаємо, у попередньому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" українці висловилися про те, чи повинна Україна тимчасово прихистити біженців з білоруського кордону.



Також у студії розповіли, чому так дешево продали завод "Більшовик" у Києві.



А ще у ефірі Вахтанг Кікабідзе розповів про те, як змінилася Україна після Майдану, і чому Путін скоро зрозуміє, що "сюди не треба лізти".



Крім того, міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський дав рецепт того, як зробити дороги України безпечними та зменшити смертність внаслідок ДТП.



І дивіться думку українців щодо того, чи стане 1000 гривень від Зеленського стимулом до вакцинації.