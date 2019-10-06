Як зберегти тепло в квартирі: українцям дали поради

Якщо перевести квартиру в режим енергозбереження не вдалося ще навесні-влітку, то можна спробувати зберегти тепло у приміщеннях без особливих витрат прямо зараз. Дані методи доступні кожному і не вимагають особливих зусиль.

Утеплення вікон

Першим ділом варто утеплити вікна, оскільки саме через щілини безповоротно "витікає" в середньому 25% тепла. При цьому найбільш доступні способи теплоізоляції допоможуть підняти температура в квартирі на 5-7 градусів.

Замінити старі вікна на сучасні склопакети. Їх енергоефективність забезпечується за рахунок кліматичних клапанів, за допомогою яких температура в кімнаті підтримується стабільна і немає необхідності постійно провітрювати приміщення.

Як утеплити квартиру - поради експертів (фото: pixabay.com)

Якщо потрібен варіант подешевше - закладіть щілини за допомогою силіконових герметиків. Вони досить добре приймають форми зазорів і не випускають тепло.

До речі, не завадить й теплозберігаюча плівка, яку можна легко приклеїти до скла самостійно за допомогою фена.

Вхідні двері

Першим ділом відновіть щільність прилягання дверей до дверної коробки. Якщо є фінансова можливість, встановіть подвійні двері. А також не забувайте закривати двері на сходовому майданчику.

Як утеплити квартиру - поради експертів (фото: pixabay.com)

Батареї

Від радіаторів опалення (батареї) в квартирі формується до 90% тепла. Крім того, існує ряд корисних порад, які допоможуть більш ефективно використовувати тепло від батарей:

Забарвлений в темний колір радіатор віддає на 8-10% більше тепла, ніж радіатор білого кольору.

Закривають радіатор декоративні заслінки й щітки не повинні упиратися в підлогу. Чим більше отворів в такому щитку, тим краще.

Пам'ятайте, що батареї з гладкою поверхнею віддають на 10% більше тепловіддачі.

Звільніть простір навколо батарей і нагрівальних приладів від різних загороджень.

Протирайте батареї від пилу.

І найголовніше - килими на підлозі і стінах. Не забувайте, що в зимовий час ці речі є незамінними.