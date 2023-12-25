Сегодня Рождество: все запреты, традиции и приметы светлого праздника

Традиции Рождества

Издавна в Украине было принято на Рождество надевать только новую одежду. В канун праздников ее шили для каждого члена семьи. Рано утром украинцы шли в церковь на богослужение, а по возвращении садились за праздничный стол, богатый мясными блюдами. На Рождество заканчивался пост, поэтому можно было угощаться всем.

Дом традиционно украшали рождественским пауком, который плели из соломы. Он символизировал связь с предками. Также в углу должен был стоять дидух - первый или последний сноп, собранный во время жатвы.

На Рождество было принято посещать семью и близких, чтобы поздравить. Как только наступали сумерки, начинали ходить колядники. Традиционно их угощали баранками, орехами, яблоками или пончиками. Колядовать ходили компаниями, часто это превращалось чуть ли не в театральное действо.

Также распространенным явлением был рождественский вертеп - он ходил не только в первый день Рождества, но и почти неделю после него.

Приметы на Рождество

идет снег - будет урожай озимых

Рождество без снега - будет холодная Пасха

если под крышей много сосулек, то будет щедрый урожай яровых, особенно ячменя

иней на деревьях предвещает обильный урожай озимых

какой день Рождества, такой будет и на Петра (29 июня по новому стилю)

солнечная погода - будет богатый грибной и ягодный сезон в следующем году

вьюга - будет хороший урожай пшеницы и много меда

Что категорически нельзя делать

убирать или заниматься какими-то другими домашними делами

ссориться, ругаться, злиться и злословить

купаться, принимать ванну или ходить в баню

шить, вышивать и вязать или заниматься рукоделием

садиться в черной одежде или старой за праздничный стол

выносить мусор на Рождество

День Ангела сегодня празднуют: Александр, Василий, Григорий, Дмитрий, Ефим, Константин, Леонид, Михаил, Николай, Августина, Агриппина, Анфиса, Мария.

Молитва о здоровье

"В руки Твоего великого милосердия, о Боже мой, вручаю душу и тело мое, чувства и слова мои, советы и мысли мои, дела мои и все тела и души моего движения. Вход и выход мой, веру и обитание мое, ход и конец живота моего, день и час дыхания моего, кончину мою, упокоение души и тела моего.

Ты же, о Премилостивый Боже, всего мира грехами непреодолимой доброты, незлобивый, Господи, меня, больше всех мужчин самого грешного, прими в руки защиты Твоего и избавь от всякого зла, очисти многочисленные вины мои, подай исправление злому и окаянному моему житию и грехопадений свирепых всегда защити меня, когда разгневаю Твое человеколюбие, им же покрывай немощь мою от бесов, страстей и злых людей.

Врагом видимым и невидимым запреты, управляя меня путем спасения, доведи к Тебе, пристанища моего и желаний моих края. Прости мы кончину христианскую, безупречную, мирную, от воздушных духов злобы сохрани, на Страшном Твоем Суде милостивый рабу Твоему буди и присоединяй направо благословенным Твоим овцам, и с ними Тебе, Творцу моему, славлю во веки". Аминь.