RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сегодня Рождество: все запреты, традиции и приметы светлого праздника

Какие традиции нужно соблюдать на Рождество (фото: GettyImages)
Автор: Василина Копытко

Рождество в Украине по новому стилю теперь отмечают 25 декабря. Это один из самых больших религиозных праздников у христиан. Оно чтит рождение Девой Марией сына Божия и спасителя людей - Иисуса Христа.

О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь, Википедия.

Традиции Рождества

Издавна в Украине было принято на Рождество надевать только новую одежду. В канун праздников ее шили для каждого члена семьи. Рано утром украинцы шли в церковь на богослужение, а по возвращении садились за праздничный стол, богатый мясными блюдами. На Рождество заканчивался пост, поэтому можно было угощаться всем.

Дом традиционно украшали рождественским пауком, который плели из соломы. Он символизировал связь с предками. Также в углу должен был стоять дидух - первый или последний сноп, собранный во время жатвы.

На Рождество было принято посещать семью и близких, чтобы поздравить. Как только наступали сумерки, начинали ходить колядники. Традиционно их угощали баранками, орехами, яблоками или пончиками. Колядовать ходили компаниями, часто это превращалось чуть ли не в театральное действо.

Также распространенным явлением был рождественский вертеп - он ходил не только в первый день Рождества, но и почти неделю после него.

Приметы на Рождество

  • идет снег - будет урожай озимых
  • Рождество без снега - будет холодная Пасха
  • если под крышей много сосулек, то будет щедрый урожай яровых, особенно ячменя
  • иней на деревьях предвещает обильный урожай озимых
  • какой день Рождества, такой будет и на Петра (29 июня по новому стилю)
  • солнечная погода - будет богатый грибной и ягодный сезон в следующем году
  • вьюга - будет хороший урожай пшеницы и много меда

Что категорически нельзя делать

  • убирать или заниматься какими-то другими домашними делами
  • ссориться, ругаться, злиться и злословить
  • купаться, принимать ванну или ходить в баню
  • шить, вышивать и вязать или заниматься рукоделием
  • садиться в черной одежде или старой за праздничный стол
  • выносить мусор на Рождество

День Ангела сегодня празднуют: Александр, Василий, Григорий, Дмитрий, Ефим, Константин, Леонид, Михаил, Николай, Августина, Агриппина, Анфиса, Мария.

Молитва о здоровье

"В руки Твоего великого милосердия, о Боже мой, вручаю душу и тело мое, чувства и слова мои, советы и мысли мои, дела мои и все тела и души моего движения. Вход и выход мой, веру и обитание мое, ход и конец живота моего, день и час дыхания моего, кончину мою, упокоение души и тела моего.

Ты же, о Премилостивый Боже, всего мира грехами непреодолимой доброты, незлобивый, Господи, меня, больше всех мужчин самого грешного, прими в руки защиты Твоего и избавь от всякого зла, очисти многочисленные вины мои, подай исправление злому и окаянному моему житию и грехопадений свирепых всегда защити меня, когда разгневаю Твое человеколюбие, им же покрывай немощь мою от бесов, страстей и злых людей.

Врагом видимым и невидимым запреты, управляя меня путем спасения, доведи к Тебе, пристанища моего и желаний моих края. Прости мы кончину христианскую, безупречную, мирную, от воздушных духов злобы сохрани, на Страшном Твоем Суде милостивый рабу Твоему буди и присоединяй направо благословенным Твоим овцам, и с ними Тебе, Творцу моему, славлю во веки". Аминь.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
РождествоРіздво Богородиці