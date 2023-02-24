София Ротару отказалась петь для россиян на корпоративе: предлагали огромный гонорар

Какой гонорар предлагали

По словам модели, Софии Ротару предлагали за выступление 100 тысяч евро. Однако даже такой гонорар не повлиял на принципиальное решение певицы.

Она отметила, что Ротару очень переживает из-за войны в Украине, поэтому вообще отказалась от гастрольной деятельности.

"Мои друзья устраивали выездной день рождения в Эмиратах. Они обеспечены люди, хотели пригласить на свой праздник Софию Михайловну. Предлагали гонорар - 100 тысяч евро. Но им сказали, что она не хочет", - сказала модель.

Также Калашникова добавила, что в декабре Софии Ротару тоже предлагали выступить на российских новогодних корпоративах. Однако певица также принципиально отказалась.

"Она не в настроении, из-за ситуации отказалась от концертной деятельности. София Михайловна близко к сердцу принимает происходящее, ей трудно собраться", - рассказала модель.

Где сейчас София Ротару

Известно, что в начале полномасштабного вторжения России в Украину певица некоторое время молчала и не высказывала свою позицию по поводу войны.

Однако со временем она вышла на связь. Она рассказала, что находится в родном селе в Украине.

К тому же, свой юбилей, 75 лет, певица с семьей отметила в селе Маршинцы на Западной Украине.