София Ротару прервала молчание в сети и показала архивное семейное фото

Ротару показала фото с мамой

Александры Ивановны, мамы звезды украинской сцены, не стало 16 сентября 1997 года. Поэтому в этот день, в годовщину смерти, певица почтила ее память, опубликовав соответствующий кадр.

Фото было сделано около 30 лет назад. На фото Ротару позировала с родным человеком на фоне деревьев. Она нежно обнимала маму и продемонстрировала улыбку, равно как и Александра Ивановна.

София Михайловна не стала оставлять подпись к кадру, а только показала эмоджи в виде сердца.

Ротару показала фото с мамой (Фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

К слову, Ротару ежегодно вспоминает память родного человека не только в годовщину его смерти, но и на день рождения. 17 апреля этого года женщине могло бы исполниться 104 года.

На другой фотографии, которую артистка публиковала в своем блоге, женщина позировала за столом возле вазы с цветами.

Фото, которое певица показывала ранее (Фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

В своем творчестве исполнительница вспоминает мать: она посвящала ей щемящие композиции и трогательные публикации.

София Ротару, как известно, родилась в многодетной семье: она является вторым ребенком в семье из шести.

Отец певицы Михаил Федорович умер в 2004 году. Он был бригадиром виноградарей, а в мае 1944 его призвали в Красную армию. Дойдя пулеметчиком до Берлина, мужчина получил ранение, и в 1946 году вернулся домой с войны.