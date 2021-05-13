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Поєднання різних вакцин проти COVID-19 збільшує побічні ефекти - дослідження

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Великобританія, Четвер 13 травня 2021 15:21
Поєднання різних вакцин проти COVID-19 збільшує побічні ефекти - дослідження Фото: поєднання різних вакцин проти COVID-19 збільшує побічні ефекти (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Змішування різних вакцин проти коронавірусу може викликати збільшення легких побічних ефектів після щеплення.

Про нове дослідження вчених розповіли в матеріалі британського BBC.

В Оксфордському університеті було проведено дослідження про вплив вакцин проти COVID - 19 на людину, якщо робити щеплення різними препаратами. Для дослідження було запрошено 830 добровольців у віці старше 50 років і використовували дві вакцини - AstraZeneca і Pfizer Covid. У квітні було набрано ще близько 1000 добровольців і додані вакцини Moderna і Novavax.

Як повідомляють вчені за результатами дослідження, дорослі з більшою ймовірністю будуть повідомляти про легкі та помірні побічні ефекти після змішування двох вакцин проти коронавірусу. При комбінуванні повідомлялося про головні болі, озноб і м'язових болях.

Поєднання різних вакцин проти COVID-19 збільшує побічні ефекти - дослідження

Скріншот

Всі побічні реакції були недовгими й ніяких інших проблем зі здоров'ям у пацієнтів не було. Кожен десятий доброволець, якому робили два уколи з інтервалом в чотири тижні, повідомив про підвищення температури. Але якщо вони отримали один укол AstraZeneca та один укол Pfizer в будь-якому порядку, то частка зростала приблизно на 34%.

"Це дійсно інтригуюче відкриття, якого ми не очікували", - зізнався професор Метью Снейп.

Поєднання різних вакцин проти COVID-19 збільшує побічні ефекти - дослідженняПоєднання різних вакцин проти COVID-19 збільшує побічні ефекти - дослідження

Скріншоти

Дослідження було розпочато в лютому 2021 року. Мета дослідження - з'ясувати, чи може другий укол вакцини іншого виробника дати більш тривалий імунітет, кращий захист від нових штамів або чи можна просто поміняти вакцину в клініках, якщо поставки будуть перервані.

Попередні дані вже були опубліковані в наукових журналах, а повні результати дослідження оприлюднять у червні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Комаровський розповів про новий головний спосіб зараження COVID-19.

А також розповідали про те, що в Україні розробляють відразу три вакцини від COVID-19.

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Новини України Життя исследование ученые Коронавірус Вакцина від коронавірусу
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