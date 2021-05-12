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В Україні розробляють відразу три вакцини від COVID-19: якими вони будуть

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Середа 12 травня 2021 09:35
В Україні розробляють відразу три вакцини від COVID-19: якими вони будуть Фото: Вакцинація від коронавірусу (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

В Україні розробляється відразу три вакцини від коронавірусу - державними інститутами в Києві та Львові, а також приватною компанією. Якими вони будуть, розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Про це пише Сьогодні.

Вакцина № 1

Для цього препарату білок COVID-19 вирощується в штучних умовах на дріжджах. Потім він проходить очищення в біореакторі.

Розробкою вакцини займається Інститут біології клітини у Львові під керівництвом академіка Андрія Сибірного.

Вакцина № 2

Тут дослідження проводяться відразу у двох напрямках: за схожою технологією штучного вирощування ослабленого білка COVID-19 і мРНК-вакцина (подібна Модерні).

Дослідження проводить Інститут біохімії імені Палладіна в Києві під керівництвом академіка Сергія Комісаренка.

Вакцина № 3

Розробкою займається приватна компанія ПРАТ "Діапроф Мед" з американським корінням. Одним з провідних вчених компанії є епідеміолог Михайло Фаворов.

При цьому розробник запевняє, що вже домігся нейтралізації вірусу на рівні клітини.

Віктор Ляшко каже, що державне фінансування даного проекту можливе, але тільки після наукового обговорення та наявності фармзаводу, на потужностях якого може випускатися препарат.

Раніше академік НАН України заявив, що в планах вчених також розробка вакцин від коронавірусу в таблетках. А ось вакцину в ін'єкціях планують розробити до кінця поточного року, потім її потрібно буде ще тестувати.

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