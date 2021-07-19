Події будуть хаотичними: Таро-прогноз для всіх з 19 по 25 липня

Овен

Карта "Колісниця" говорить про те, що початок тижня буде вирішальним. З'явиться можливість досягти цілей, подолати труднощі та впоратися із завданнями. Карта "Місяць" попереджає про те, що Овни можуть збитися зі шляху, якщо почнуть вірити чуткам. Щоб уникнути неприємностей - вірте тільки фактам. Карта "Смерть" повідомляє, що доведеться приймати важливі рішення, змінювати своє життя і залишати минуле в минулому.

Телець

На початку тижня Тельцям доведеться прийняти важливе рішення, звільнитися від старого і звільнити місце для нового – карта "Смерть". Прощайтеся без жалю з ідеями, планами та людьми, якщо вони вже зіграли свої ролі. Карта "Колесо Фортуни" говорить про те, що в долі Тельця відбудеться несподіваний поворот. Прийміть те, що відбувається у Вашому житті та постарайтеся не упустити шанс все змінити. "Колісниця" говорить про те, що в кінці тижня Тельці зможуть домогтися всього, що запланували. Знадобиться впевненість, рішучість у прийнятті рішень і активність.

Близнюки

Аркан "Сила" говорить про те, що Близнюки повинні почати діяти та не зволікати. Початок тижня може принести прорив. В середині тижня потрібно прийняти спокій, які обіцяє карта "Помірність". Темп життя краще уповільнити та не піддаватися імпульсивним рішенням. Кінець тижня принесе випробування - карта "Диявол" говорить про те, що не можна хитрувати, а варто проявити витримку і стриманість.

Рак

Карта "Маг" вказує на те, що на початку тижня стане в пригоді сміливість і винахідливість – всі труднощі буде по плечу. Карта "Сила" говорить про те, що в боротьбі з негараздами допоможе оптимізм, відмова від страхів. А "Колесо Фортуни" в кінці тижня принесе несподівані події, вплив яких можна буде відчути тільки через деякий час. Не приймайте імпульсивних рішень і постарайтеся зупинитися вчасно, якщо підете не в ту сторону.

Лев

Початок тижня буде відмінним - про це говорить карта "Імператриця" – довіра почне рости, у відносинах буде гармонія, в діловій сфері з'являться потрібні контакти та успіх. В середині тижня є ризик поспіху, який призведе до клопотів і неприємностей. Карта "Верховна жриця" говорить про те, що потрібно слухати інтуїцію і не приймати рішення до тих пір, поки не буде повної впевненості. Карта "Закохані" означає, що в кінці тижня доведеться прийняти важливе рішення, яке змінить життя на краще. Слухайте своє серце і не йдіть на поводу у чужої думки.

Діва

Будьте обережні та не поспішайте з висновками на початку тижня – про це говорить карта "Дурень". Не втрачайте пильність, щоб швидко відреагувати на проблеми та труднощі. "Колесо фортуни" сигналізує про те, що Діви отримають новини, які можуть вибити з колії. Не приймайте все близько до серця, не втручайтеся в події. Карта "Маг" нагадує, що не можна заривати свої таланти й з усіма труднощами можна впоратися, якщо перестати мислити стереотипами.

Терези

На початку тижня Терезам потрібно подбати про свій матеріальний добробут - на це вказує карта "Імператор". Успіх чекає в діловій сфері, але потрібно приймати рішення і діяти. Середина тижня принесе несподівані події - "Колесо Фортуни". Довіртеся долі та не поспішайте з рішеннями. В кінці тижня карта "Ієрофант" закликає розставити правильно пріоритети та зайнятися важливими справами. Якщо план буде складений правильно, то успіх прийде обов'язково.

Скорпіон

Карта "Зірка" обіцяє Скорпіонам позбавлення від усіх проблем на початку тижня. Можна спокійно займатися тим, що ви спланували. Карта "Дурень" закликає в середині тижня не допускати недбалість і не вірити чуткам. Не перекладайте відповідальність на інших, дійте самостійно. В кінці тижня Скорпіонів чекає позбавлення від клопоту, і турбот - про це говорить карта "Смерть". Не чиніть опір подіям, життя все розставить по місцях.

Стрілець

"Маг" говорить про те, що початок тижня буде активним. Потрібно швидко діяти, проявити винахідливість і шукати нові варіанти вирішення поставлених завдань. В середині тижня варто попрощатися з тим, що перестало бути актуальним – ідеї, люди, відносини. Про це говорить карта "Смерть". В кінці тижня потрібно залишатися чесними і йти своїм шляхом. Позитивні зміни вже не за горами - про це говорить карта "Ієрофант".

Козоріг

На початку тижня аркан "Місяць" попереджає про те, що страхам і сумнівам піддаватися не можна, вони принесуть тільки неприємності. Середина тижня перевірить на міцність – карта"Диявол". Можуть бути спокуси та втрата пильності - будьте обережні. В кінці тижня Козерогам доведеться бути чесними й подивитися правді в обличчя – "Вежа". Позбавляйтеся від ілюзій, щоб рухатися далі.

Водолій

Карта "Дурень" попереджає, що на початку тижня потрібно проявити обачність, бути стриманіше в словах і постаратися не образити найближчих. Будь-який недоречний жарт може привести до серйозного конфлікту. Карта "Колісниця" говорить про те, що в середині тижня може бути зліт – потрібно прийняти правила гри та проявити рішучість. Кінець тижня принесе більш позитивні зміни - карта "Закохані". Вам доведеться потрудитися і піти на деякі жертви, щоб відкрити нові можливості.

Риби

Аркан "Колісниця" сигналізує про те, що події будуть розвиватися стрімко і доведеться підлаштовуватися під обставини. Успіх чекає рішучих. Карта "Відлюдник" говорить про те, що в середині тижня з'явитися можливість відпочити від активної роботи, скорегувати свої плани. А ось кінець тижня принесе занепокоєння і події, які контролювати буде складно – "Колесо Фортуни". Покладіться на долю та уважно аналізуйте те, що відбувається.