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Власний стриптиз-бар і багато позолоти: в мережу потрапили реальні фото палацу Путіна

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Геленджик, Росія, П'ятниця 21 січня 2022 10:02
Власний стриптиз-бар і багато позолоти: в мережу потрапили реальні фото палацу Путіна Палац Путіна в Геленджику показали на реальних фото (Колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

У мережу потрапили фотографії палацу Путіна в Геленджику. Рік тому було опубліковано розслідування команди Навального про цей особняк і з'явилося тільки відео із зображенням будівлі.

Але тепер в Twitter злили понад 400 фотографій цього особняка і можна розглянути його у всіх деталях.

Варто відзначити, що у президента Росії Володимира Путіна повністю відхрещуються від цього особняка на березі Чорного моря.

Як стверджують автори публікації, фотографії їм надіслали з будівництва будинку, яке вже оцінюється в 100 млрд рублів.

Для створення цього маєтку був запрошений архітектор з Італії й весь будинок виконаний - в італійському стилі.

Фотографії, які опинилися в руках розслідувачів завдяки підрядникам, зроблені в процесі будівництва та реставрації.

Власний стриптиз-бар і багато позолоти: в мережу потрапили реальні фото палацу ПутінаВласний стриптиз-бар і багато позолоти: в мережу потрапили реальні фото палацу ПутінаВласний стриптиз-бар і багато позолоти: в мережу потрапили реальні фото палацу ПутінаВласний стриптиз-бар і багато позолоти: в мережу потрапили реальні фото палацу Путіна

Фото: палац Путіна в Геленджику

У будинку величезна кількість спалень і віталень, просторі зали та коридори. Є власний кінотеатр, винна кімната, кімната для переговорів, басейн, спортзал і навіть власний стриптиз-бар.

Власний стриптиз-бар і багато позолоти: в мережу потрапили реальні фото палацу ПутінаВласний стриптиз-бар і багато позолоти: в мережу потрапили реальні фото палацу Путіна

Власний стриптиз-бар і багато позолоти: в мережу потрапили реальні фото палацу Путіна

Фото: палац Путіна в Геленджику

Але найголовніша родзинка практично всіх приміщень в цьому особняку - позолота, дуже багато позолоти. Позолота є на ліпнині на стінах і стелях, позолота присутня на стінах і обробці, і навіть на меблях.

Власний стриптиз-бар і багато позолоти: в мережу потрапили реальні фото палацу ПутінаВласний стриптиз-бар і багато позолоти: в мережу потрапили реальні фото палацу ПутінаВласний стриптиз-бар і багато позолоти: в мережу потрапили реальні фото палацу Путіна

Фото: палац Путіна в Геленджику

У спальні Путіна стоїть величезне ліжко з балдахіном – в стилі східних палаців.

З'явилися реальні фото палацу Путіна в Геленджику

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в окупованому Криму знайшли ще один палац Путіна.

А також розповідали про те, що будівельники розкрили секрети Палацу Путіна і показали схеми.

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