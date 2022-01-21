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Собственный стриптиз-бар и много позолоты: в сеть попали реальные фото дворца Путина

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Геленджик, Россия, Пятница 21 января 2022 10:02
Собственный стриптиз-бар и много позолоты: в сеть попали реальные фото дворца Путина Дворец Путина в Геленджике показали на реальных фото (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

В сеть попали фотографии дворца Путина в Геленджике. Год назад было опубликовано расследование команды Навального об этом особняке и появилось только видео с изображением здания.

Но теперь в Twitter слили более 400 фотографий этого особняка и можно рассмотреть его во всех деталях.

Стоит отметить, что у президента России Владимира Путина полностью открещиваются от этого особняка на берегу Черного моря.

Как утверждают авторы публикации, фотографии им прислали со строительства дома, которое уже оценивается в 100 млрд рублей.

Для создания этого поместья был приглашен архитектор из Италии и весь дом выполнен – в итальянском стиле.

Фотографии, которые оказались в руках расследователей благодаря подрядчикам, сделаны в процессе строительства и реставрации.

Собственный стриптиз-бар и много позолоты: в сеть попали реальные фото дворца ПутинаСобственный стриптиз-бар и много позолоты: в сеть попали реальные фото дворца ПутинаСобственный стриптиз-бар и много позолоты: в сеть попали реальные фото дворца ПутинаСобственный стриптиз-бар и много позолоты: в сеть попали реальные фото дворца Путина

Фото: Дворец Путина в Геленджике

В доме огромное количество спален и гостиных, просторные залы и коридоры. Есть собственный кинотеатр, винная комната, комната для переговоров, бассейн, спортзал и даже собственный стриптиз-бар.

Собственный стриптиз-бар и много позолоты: в сеть попали реальные фото дворца ПутинаСобственный стриптиз-бар и много позолоты: в сеть попали реальные фото дворца ПутинаСобственный стриптиз-бар и много позолоты: в сеть попали реальные фото дворца Путина

Собственный стриптиз-бар и много позолоты: в сеть попали реальные фото дворца Путина

Фото: Дворец Путина в Геленджике

Но самая главная изюминка практически всех помещений в этом особняке – позолота, очень много позолоты. Позолота есть на лепнине на стенах и потолках, позолота присутствует на стенах и отделке, и даже на мебели.

Собственный стриптиз-бар и много позолоты: в сеть попали реальные фото дворца ПутинаСобственный стриптиз-бар и много позолоты: в сеть попали реальные фото дворца ПутинаСобственный стриптиз-бар и много позолоты: в сеть попали реальные фото дворца Путина

Фото: Дворец Путина в Геленджике

В спальне Путина стоит огромная кровать с балдахином – в стиле восточных дворцов.

Появились реальные фото дворца Путина в Геленджике

Напомним, ранее мы писали о том, что в оккупированном Крыму нашли еще один дворец Путина.

А также рассказывали о том, что строители раскрыли секреты дворца Путина и показали схемы.

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