Я с собой договорится не могу: Харчишин откровенно рассказал о своей личной жизни и женщинах

Разлука с детьми стала тяжелым испытанием

У Валерия Харчишина и его жены Юлии - трое сыновей. Старший сын сейчас защищает Украину в ВСУ. Младшие дети живут вместе с мамой. Известно также, что у среднего сына Евгения - серьезное заболевание и шансов на выздоровление сына нет. В 2016 году пара пережила еще одно серьезное потрясение - у Юлии случился выкидыш на пятом месяце беременности.

Харчишин признался, что за все 7 месяцев войны у него было два тяжелых момента. Первый - когда он снова начал петь, а второй - из-за разлуки с детьми.

Встреча с детьми в Варшаве стала самым радостным моментом за последние полгода. Он пошел с ними погулять на детскую площадку и почувствовал себя счастливым. Именно там у него не было ощущения войны.

Также музыкант признался, что сильно волнуется за своего старшего сына, который служит в ВСУ - особенно в самом начале войны, когда он пошел в армию. Он не стал его отговаривать и быстро увидел, как его старший сын стал мужчиной.

Об отношениях с экс-супругой

Раскрывать подробности своего развода музыкант не стал. Он объяснил, что никого не хочет обижать.

"Я никого не хочу обижать. Я не хочу выносить это на обсуждение, потому что у нас есть много приятных моментов и один неприятный - это я. Поэтому, когда я начинаю рассказывать об этом, о своем личном, это создает определенные неудобства и давит на определенные болезненные точки всех причастных", - пояснил Харчишин.

Он добавил, что несколько раз высказывался на эту тему и имел неприятные последствия со всех сторон. Поэтому считает, что пока не имеет права рассказывать детали своего расставания с женой.

Артист уклончиво ответил, что основная причина в нем самом и он это хорошо понимает - "я могу с собой поговорить, но вот договориться не могу".

Об отношениях с Яниной Соколовой

Валерий Харчишину приписывают роман с журналисткой Яниной Соколовой. На данный момент ни сам музыкант, ни Янина эти слухи не подтверждают, но и не опровергают.

"Надо сказать, что мы действительно друзья. У нас были разные моменты в жизни, когда мы немного ругались, но мы действительно друзья. Говорить об отношениях я пока не собираюсь. Я не могу привлекать другую сторону. Это может быть кто угодно, но я не могу привлекать без их согласия. Я не могу говорить о Юле (экс-супруга - ред.) без ее согласия", - ответил музыкант.

Он отметил, что жениться в ближайшее время не сможет, так как официально еще не разведен. И о заключении брака в ближайшие годы Валерий Харчишин тоже пока не задумывался.