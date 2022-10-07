Я с собой договорится не могу: Харчишин откровенно рассказал о своей личной жизни и женщинах

Валерий Харчишин, фронтмен группы "Друга ріка", рассказал о своих отношениях с детьми и бывшей женой. Также он прокомментировал слухи о своем романе с журналисткой Яниной Соколовой.
О своей личной жизни музыкант рассказал в интервью для "Слава+".
У Валерия Харчишина и его жены Юлии - трое сыновей. Старший сын сейчас защищает Украину в ВСУ. Младшие дети живут вместе с мамой. Известно также, что у среднего сына Евгения - серьезное заболевание и шансов на выздоровление сына нет. В 2016 году пара пережила еще одно серьезное потрясение - у Юлии случился выкидыш на пятом месяце беременности.
Харчишин признался, что за все 7 месяцев войны у него было два тяжелых момента. Первый - когда он снова начал петь, а второй - из-за разлуки с детьми.
Встреча с детьми в Варшаве стала самым радостным моментом за последние полгода. Он пошел с ними погулять на детскую площадку и почувствовал себя счастливым. Именно там у него не было ощущения войны.
Также музыкант признался, что сильно волнуется за своего старшего сына, который служит в ВСУ - особенно в самом начале войны, когда он пошел в армию. Он не стал его отговаривать и быстро увидел, как его старший сын стал мужчиной.
Раскрывать подробности своего развода музыкант не стал. Он объяснил, что никого не хочет обижать.
"Я никого не хочу обижать. Я не хочу выносить это на обсуждение, потому что у нас есть много приятных моментов и один неприятный - это я. Поэтому, когда я начинаю рассказывать об этом, о своем личном, это создает определенные неудобства и давит на определенные болезненные точки всех причастных", - пояснил Харчишин.
Он добавил, что несколько раз высказывался на эту тему и имел неприятные последствия со всех сторон. Поэтому считает, что пока не имеет права рассказывать детали своего расставания с женой.
Артист уклончиво ответил, что основная причина в нем самом и он это хорошо понимает - "я могу с собой поговорить, но вот договориться не могу".
Валерий Харчишину приписывают роман с журналисткой Яниной Соколовой. На данный момент ни сам музыкант, ни Янина эти слухи не подтверждают, но и не опровергают.
"Надо сказать, что мы действительно друзья. У нас были разные моменты в жизни, когда мы немного ругались, но мы действительно друзья. Говорить об отношениях я пока не собираюсь. Я не могу привлекать другую сторону. Это может быть кто угодно, но я не могу привлекать без их согласия. Я не могу говорить о Юле (экс-супруга - ред.) без ее согласия", - ответил музыкант.
Он отметил, что жениться в ближайшее время не сможет, так как официально еще не разведен. И о заключении брака в ближайшие годы Валерий Харчишин тоже пока не задумывался.
Кстати, ранее мы рассказывали о том, что в мае Валерий Харчишин официально сообщил о разводе с женой.
А еще мы писали о том, что Харчишин рассказал о судьбе своего дома в Гостомеле.