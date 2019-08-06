Завжди з собою є "заначка": що їсть і п'є Каменських перед концертами

Анастасія Каменських, українська співачка, яка насолоджується другим медовим місяцем разом зі своїм чоловіком Потапом на Корсиці, віддає перевагу під час роботи звичайній їжі, без особливих вишукувань і її помічниці зізналися, що входить в її райдер і які продукти вона вживає щоденно, в тому числі і перед виступами. Про це повідомляє видання "Сегодня".

Помічниці Каменських зізналися, що ретельно стежать за тим, щоб артистка вчасно поїла, так як у неї часто буває дуже напружений графік, під час якого NK може не менше 12 годин перебуває на зйомках.

"Це наш обов'язок – стежити за графіком зйомок. Але іноді ми просимо продюсерів шоу зробити коротку перерву, щоб Настя швидко перекусила", - розповіли вони.

Настя Каменських любить кокосове молоко (instagram.com/kamenskux)

Поза зйомками і гастролями Настя Каменських не харчується в ресторанах, а судочки з їжею завжди збирає самостійно. В її меню входить гречка, курка, риба та овочі.

Під час гастролей в її райдері вписані тільки три екзотичних продукти – кава певної марки, авокадо і кокосове молоко замість коров'ячого.

Каменських любить горішки (instagram.com/kamenskux)

Крім того, помічниці Каменських зізналися, що у них завжди є з собою особливий делікатес – горішки.

"А ще у нас завжди є "заначка" у вигляді горішків. Найулюбленіші у Насті – мигдаль", - додали помічниці артистки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що романтичні Потап і Каменських влаштували променад по вуличках Сардинії.

А також розповідали про те, що Потап під час спільної поїздки з Каменських за кордон підхопив серйозне захворювання.