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Собор Иоанна Крестителя: что нельзя делать в праздник, его приметы и традиции

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Пятница 20 января 2023 06:01
Собор Иоанна Крестителя: что нельзя делать в праздник, его приметы и традиции Какой сегодня праздник (pixabay.com)
Автор: Styler

20 января верующие празднуют Собор Иоанна Крестителя.

Обо всех приметах и запретах 20 января, а также у кого день ангела - мы расскажем в материале Styler.

Традиции этого дня

Пророк Иоанн последним перед рождением Иисуса провозгласил пришествие на землю Сына Божьего, он крестил Спасителя в водах Иордана и свидетельствовал таинственное явление Пресвятой Троицы в день Крещения.

Иоанн Креститель родился в семье пожилой бесплодной пары, праведных Захарии и Елисаветы.

Святой родился на полгода раньше Иисуса. Он выжил во время избиения младенцев, поскольку мать укрылась с ним в пустыне. Первые 30 лет жизни Креститель провел в пустыне, не видя людей и их хитростей, грехов и слабостей. По преданию, он принес Богу редчайший в Ветхом Завете обет девства. Когда ему было 39 лет он начал проповедовать, рассказывая людям о скором пришествии мессии и призывая их покаяться путем крещения.

В православной церкви установлен обычай на следующий день после великих Господских и Богородичных праздников вспоминать святых, которые ближайшим образом послужили данному священному событию в библейской истории.

В данном случае слово "собор" означает собрание верующих в храме для совершения богослужения в честь Иоанна Крестителя.

По традиции в первый день после Крещения нужно было "запивать зло" освященной крещенской водой. Считалось, что такой обряд зарядит здоровьем на целый год. Также люди устраивали пышные застолья с брагой и пивом. Вот потому день и называли Иваном-бражником.

Считается, что Иоанн Креститель благословляет все союзы. С сегодняшнего дня все начинают свататься, просить руки и сердца, признаваться в любви, проводить помолвки, жениться, венчаться.

Главные приметы этого дня

  • Эхо далеко слышно, ожидается мороз;
  • Ясная и холодная погода - к засушливому лету;
  • Дует южный ветер, лето будет суровое;
  • Идет снег - значит, идти ему до Масленицы;
  • Яркое солнце в полдень - к ранней весне.
  • Если на рассвете перед завтраком выпить стакан освященной воды, то весь год болеть не будешь.

Что нельзя делать в этот день

  • Нельзя умываться, ведь будете обмануты через некоторое время.
  • Не принимайте никаких подарков в этот день от чужих людей.

Кто празднует именины

Опанас, Василий, Иван.

Ранее мы писали обо всех церковных праздниках февраля 2023 года.

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