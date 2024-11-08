Собор Архистратига Михаила: сильные молитвы на Михайлов день

Сегодня отмечают Собор архистратига Михаила. Поскольку этот архангел олицетворяет справедливость против зла и силу против недугов, 8 ноября в молитвах почитают ангелов небесных и просят здоровья и защиты.

Когда и как прочесть молитву

День собора обычно идут в церковь, чтобы поставить свечу и помолиться у иконы архистратига Михаила. Впрочем, помолиться можно и среди близких, или в наєдине дома.

В Михайлов день также просят защиты от:

болезней и недугов

злых людей и врагов

искушения

сглаза

Важно помнить, что самое главное - не место, а искренность и светлые помыслы во время молитвы.

Молитвы на Михайлов день

Величание архангела Михаила

Почитаем тебя, святой архистратиг Божий Михаил, и все воинства херувимов и серафимов, прославляющих Господа.

Молитва в защиту от бед

О, Великий Михаил Архангел, помоги мне грешному рабу твоему (имя), избавь меня от страха, потопа, огня, меча и врага льстивого, от бури, от нашествия и от лукавого. Избавь меня, раба твоего (имя), великий Архангел Михаил, всегда, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.

Молитва в защиту от врагов

Господи Боже Великий Царь, Безначальный! Пошли, Господи, Архангела твоего Михаила в помощь рабу твоему (имя) отведи меня от врагов моих видимых и невидимых. О, Господень Михаил Архангел, бесов истребитель: запрети всем врагам, сражающимся со мною, сокруши их, как прах пред лицем ветра. О, Господень Великий Архангел Михаил!

Молитва о защите

Святой Архангел Божий Михаил! Ты наш охранник и защитник от лукавого. Закрой нас твоим Щитом Истины и защити в битве, которую ведет сатана против Истины. Помоги видеть истинный путь Святой Любви. Предостерегай нас при выборе между добром и злом, всегда защищая нас своим Щитом. Аминь.