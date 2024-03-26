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Собор архангела Гавриила: что строго нельзя делать в этот день, традиции

26 марта - Собор архангела Гавриила (unsplash.com)
Автор: Людмила Жукова

26 марта 2024 верующие отмечают Собор Архангела Гавриила. В народе этот праздник называется Гаврила Благовест.

О том, что можно и категорически нельзя делать в этот день, его приметы читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь, Википедия.

История и традиции дня

Святой архангел Гавриил был избран Богом для того, чтобы рассказать Деве Марии и народу Израиля о рождении Спасителя человечества. Праздник в честь архангела Гавриила, который отмечается сразу после Благовещения, установлен в благодарность небесному посланнику за его добрые дела.

Гавриил охранял Богородицу во время жизни на земле. Святой сообщил Иосифу Обручнику о тайне воплощения Иисуса Христа от Пресвятой Девы Марии. Архангел предупредил его о коварных мнениях Ирода, подсказав бежать в Египет с Младенцем и Богородицей.

Принято молиться архангелу Гавриилу. Он считался одним из величайших воинов Небесного воинства, защитником и покровителем всех, кто попросил ангельскую помощь.

Народный праздник Гаврила Благовест служил сигналом для прекращения работ, связанных с прядением. После этого дня женщины не садились за прядь. Считалось, что работа не пойдет на пользу, пряжа спутается, использовать ее с умом не получится.

Главные приметы этого дня

  • Наши предки заметили, если в этот день ожидается дождь, то будет дождь.
  • Если снег еще не растаял на крышах, то холодно будет еще месяц.
  • Если помолиться архангелу Гавриилу, он поможет в любой просьбе и исполнит светлое желание.
  • Приметы на 8 апреля говорят, что сегодня любая работа будет к черту. То есть она будет неудачной и даже провальной. Поэтому лучше не браться ни за какие дела и рабочие вопросы.

Что строго можно делать на Архангела Гавриила

  • Категорически нельзя работать по дому. Это может раздражать святого Гавриила и он найдет молнию домой.
  • Нельзя ссориться и ругаться.
  • Нельзя рубить деревья и вырывать растения.
  • Нельзя нарушать Великий пост.
  • Нельзя заводить новые дела и заводить знакомства.

Недавно мы писали, когда в этом году празднуют Пасху.

А кроме этого, рассказывали, что можно есть в Великий пост.

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