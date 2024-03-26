Собор архангела Гавриила: что строго нельзя делать в этот день, традиции

26 марта 2024 верующие отмечают Собор Архангела Гавриила. В народе этот праздник называется Гаврила Благовест.
О том, что можно и категорически нельзя делать в этот день, его приметы читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь, Википедия.
Святой архангел Гавриил был избран Богом для того, чтобы рассказать Деве Марии и народу Израиля о рождении Спасителя человечества. Праздник в честь архангела Гавриила, который отмечается сразу после Благовещения, установлен в благодарность небесному посланнику за его добрые дела.
Гавриил охранял Богородицу во время жизни на земле. Святой сообщил Иосифу Обручнику о тайне воплощения Иисуса Христа от Пресвятой Девы Марии. Архангел предупредил его о коварных мнениях Ирода, подсказав бежать в Египет с Младенцем и Богородицей.
Принято молиться архангелу Гавриилу. Он считался одним из величайших воинов Небесного воинства, защитником и покровителем всех, кто попросил ангельскую помощь.
Народный праздник Гаврила Благовест служил сигналом для прекращения работ, связанных с прядением. После этого дня женщины не садились за прядь. Считалось, что работа не пойдет на пользу, пряжа спутается, использовать ее с умом не получится.
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