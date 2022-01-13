Збирав гроші на операцію дружині: у Житомирі шахраї через Justin вкрали 114 тисяч у ветерана АТО

На оголошення про продаж техніки відгукнувся покупець. Ветеран АТО відправив товар через службу доставки Justin. Але клієнт передумав брати товар, тому він повернувся назад у відділення відправника.

А звідти його вкрав невідомий чоловік. При цьому, за словами сім'ї, компанія не бачить своєї провини і не хоче компенсувати втрачені гроші, які їй дуже зараз потрібні.

Гроші на операцію

Ветеран АТО повернувся додому після трирічного контракту. До армії 28-річний Владислав захоплювався комп'ютерними іграми, тому, щоб грати в останні ігри він "зібрав" потужний комп'ютер.

Вдома у дружини Софії почалися проблеми із зором, тому знадобилися кошти на операцію. Цими грошима сім'я хотіла покрити частину витрат.

Шахрайська схема

Владислав виставив на продаж потужний комп'ютер, ігровий монітор, і відеокарту. За все він попросив 114 тисяч гривень. Згодом на оголошення відгукнувся покупець з Одеси, який поставив обов'язкову умову - відправити товар службою доставки Justin.

В Одесі за товаром ніхто не прийшов. Покупець зробив відмову через додаток. Техніка повернулася в Житомир через кілька днів. Коли сім'я прийшла забирати її, то їм сказали, що посилку вже отримали кілька годин тому.

Оператор відділення заявила, що це не її вина, оскільки чоловіки назвали ПІБ і номер телефону, і вона віддала посилку. Софія зазначила, що ці дані також були відомі "покупцеві" з Одеси, а у чоловіків навіть не попросили пред'явити документи.

Через якийсь час чоловік, який нібито спочатку хотів купити товар у Владислава, вийшов на зв'язок і зажадав викуп у розмірі 10 тисяч гривень.

Скріншот листування

Розслідування

Після інциденту викликали поліцію, але, за словами Софії, вона не виявляла особливої залученості. На камері було видно чоловіки, які забрали товар. При цьому один з них був без маски.

Представник служби безпеки доставки заявив, що один з цих чоловіків перебуває на умовному терміні через схожий злочин.

Служба безпеки запропонувала "копам" викликати цю людину, оскільки вона повинна постійно відзначатися в поліції. Але цього так і не зробили.

Слідчий каже, що кримінальне провадження знаходиться в прокуратурі. За її словами, провадження відкрито за фактом "шахрайства".

Що кажуть в Justin

На гарячій лінії служби доставки журналістам заявили, що вони знають про цей інцидент, але ніякої детальної інформації надати зараз не можуть, тому що проводиться службове розслідування.

При цьому вони не відповіли на питання, чи дійсно співробітниця відділення не перевірила документи у одержувача посилки.