"Собака умерла напуганной". В Одессе посреди улицы украли и усыпили пса, пока его владельцы были в магазине

Детали истории

Семья, в которой жил лабрадор, пошла в магазин и оставила его на поводке рядом. Когда супруги вышли, своего любимца они у входа не обнаружили.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как двое молодых людей просто забрали собаку и положили в свой автомобиль. Владельцы начали поиски: расклеивали объявления, писали в разных соцсетях и т. д.

До того как полиция "пробила" номера машины, хозяевам позвонил человек, похитивший собаку.

"Оказалось, что человек решил, что собака брошена, забрал ее в ближайшую клинику и там вместе с ветеринарами из-за того, что она старая и больная, решили усыпить. Без ведома хозяев. Собака умерла напуганной, в окружении чужих людей, а не дома" , - пишет пользователь.

В ветклинике ответили

Ветеринары отмечают, что мужчина будто бы забрал лабрадора домой. У него шла кровь с опухоли, он отказывался от еды и воды.

"Животное умирало. Это решение об эвтаназии было принято вместе с человеком, который принес животное исключительно из гуманных соображений, видя страдания животного. Мы выражаем сочувствие и понимание хозяевам собаки, с которыми мы общались по телефону и который нам объяснил, что собака доживала, болезнь не подвергалась лечению", - отреагировали в клинике.

Скриншот

Пользователь, пересказавший эту историю, отметил, что вопрос эвтаназии не является окончательным для людей, поэтому для собак и подавно.

"Есть общественный консенсус, что усыпление животных в условиях тяжелых болезней допустимо. Однако оно не является и не может быть обязательным. Этот выбор далеко не очевиден и тяжелое решение должен принимать по крайней мере близкий собаке человек", - написал он.

Как отреагировали украинцы

В комментариях под корреспонденцией клиники собралось немало возмущения: