Собака Лея пройшла десятки кілометрів, щоб знайти свого друга-кінолога на фронті

Лея - службова собака з кінологічного центру. Там вона допомагала розшукувати зниклих людей і охороняти громадський порядок.

Під час евакуації після вторгнення російських військ собака злякалася вибухів і втекла. Її розшукували, але безрезультатно.

Одного разу Лея сама знайшла свого друга-кінолога Богдан. Тварина використала свої навички пошуковика і пройшла десятки кілометрів.

"Голодна і знесилена, прийшла до нього на позиції. Радості і здивуванню Богдана не було меж. Зараз з собакою все добре і вона продовжує нести бойову службу разом з гвардійцями", - йдеться в повідомленні.

Фото: Лея зі своїм другом (t.me/dtpkievua)