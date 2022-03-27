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Собака Лея пройшла десятки кілометрів, щоб знайти свого друга-кінолога на фронті

Колаж РБК-Україна: Собака Лея пройшла десятки кілометрів, щоб знайти свого друга-кінолога на фронті
Автор: Світлана Мащенко

Службова собака на прізвисько Лея пройшла десятки кілометрів у пошуках свого друга-кінолога. Зараз вона вже відновилася і разом з військовими допомагає захищати Україну

Історію собаки та її друга розповіли в dtp.kiev.ua.

Лея - службова собака з кінологічного центру. Там вона допомагала розшукувати зниклих людей і охороняти громадський порядок.

Під час евакуації після вторгнення російських військ собака злякалася вибухів і втекла. Її розшукували, але безрезультатно.

Одного разу Лея сама знайшла свого друга-кінолога Богдан. Тварина використала свої навички пошуковика і пройшла десятки кілометрів.

"Голодна і знесилена, прийшла до нього на позиції. Радості і здивуванню Богдана не було меж. Зараз з собакою все добре і вона продовжує нести бойову службу разом з гвардійцями", - йдеться в повідомленні.

Фото: Лея зі своїм другом (t.me/dtpkievua)

Раніше ми писали про історію пса Пріуса, який допомагає київським патрульним.

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