Як знизити тиск, якщо поруч немає лікаря: поради досвідченого кардіолога

"Гіпертонічна хвороба - це стан, коли артеріальний тиск хронічно підвищений і тримається на рівні вище, ніж 130/80 м рт.ст." - пояснила фахівець.

Такий стан має бути під постійним контролем і вимагає прийому спеціальних препаратів. Якщо на цю проблему не звертати уваги, то з часом почнуть страждати внутрішні органи - серце, нирки, судини.

Як знизити тиск?

За словами Ганни Солощенко, пацієнти з гіпертонією починають підвищувати дозу препарату, який вони приймають постійно від гіпертонії. Але це не зовсім правильно. Збільшити дозу, щоб збити тиск можна, але при цьому дуже важливо не перевищувати добову допустиму норму.

Перевищення добової норми впливає на організм також негативно, як і відмова від лікарських препаратів.

"Перевірте в інструкції максимальну добову дозу і скільки разів на день можна приймати лікарський засіб. Можна також перевірити за довідником лікарських препаратів Копендіум в Інтернеті. Це важливо, тому що є ліки, які діють 24 години. Їх приймають раз в день. А є такі, які діють 12 годин, тому їх потрібно приймати двічі на день - в один і той же час", - пояснила Солощенко.

Вона підкреслила, що при пропуску прийому ліків, їх концентрація в організмі зменшується і тиск піднімається. Відбувається своєрідна хитавиця, коли тиск - то вгору, то вниз.

Крім того, є препарати, у яких тривалість дії - 3-4 години. Їх приймають за умови, коли звичайні препарати не діють. Такі ліки приймають під язик, і вони швидко починають діяти.

"Але і тут потрібно бути обережно: якщо ви нервуєте, і тиск не знижується, то важливо заспокоїться, лягти та дочекатися дії препарату. Не потрібно пити ще якісь ліки, тому що можна знизити тиск до критичного рівня", - зазначила кардіолог.

Якщо ліків проти тиску під рукою немає?

Якщо потрібного препарату немає під рукою і можливості купити теж немає, то можна випити сечогінний засіб - зменшення рідини в організмі знизить тиск крові на стіни судин, і ви отримаєте полегшення.

Якщо тиск дуже високий і виник гіпертонічний криз, а в аптечці є магнезія, то можна зробити укол внутрішньом'язово. При уколі дотримуйтеся всіх санітарних норм - місце уколу протріть спиртом, вимийте руки, не торкайтеся до місця уколу.