Зниження тарифів: у Зеленського відхрестилися від передвиборчої обіцянки

Володимир Зеленський переміг на виборах президента України за результатами обробки протоколів Центральною виборчою комісією. В його команді заявили, що питання зниження комунальних тарифів не є прерогативою президента. Про це розповів політконсультант кандидата Дмитро Разумков в інтерв'ю Фактам ICTV.

Разумков повідомив про плани Володимира Зеленського в перші 100 днів його президентства. На питання журналістки про те, що більше всього від Зеленського його виборці чекають зниження тарифів, Разумков відповів, що це не зовсім прерогатива президента.

Зеленський, за словами Разумкова, може вплинути на корупційну складову, яка часто лежить в основі тарифів.

"Обіцяти, що це відбудеться через день-два - (Зеленський. - Ред.) не може. Це процес, який буде не простим, цей процес доведеться пройти і Зеленському і його команді, і українському народу", - заявив Разумков.

У Зеленського здивували словами про зниження тарифів (інтерв'ю з Дмитром Разумковим, YouTube/Факти ICTV)

Зазначимо, що проблема високих тарифів на комунальні послуги неодноразово піднімалася в передвиборній кампанії Зеленського.

Так, в лютому кандидат в президенти опублікував на своїй You-Tube каналі відео "Зе Президент Слуга Народу #7" про комунальні тарифи.

У Зеленського здивували словами про зниження тарифів (відео: YouTube/Зе! Президент)

Що стосується швидкого закінчення війни на Донбасі, Разумков сказав, що це тривалий процес і ніхто не може пообіцяти закінчення війни найближчим часом.

"Ніхто не має можливості закінчити війну завтра. І обіцяти таке неможливо", - сказав Дмитро Разумков.

Раніше ми писали про те, що потрібно знати про інавгурацію президента України: як, де і коли пройде церемонія.

Нагадаємо, українці в соцмережах дякують Петру Порошенку за п'ять років керування країною, називаючи його найращим президентом за всю історію України.

Також ми писали про те, що, Світлана Лобода викликала гнів шанувальників через радість за перемогу Володимира Зеленського на виборах президента України.