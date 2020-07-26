Знижує тиск і вагу: експерти назвали найбільш корисну картоплю

Картопля є одною з найпопулярніших овочів у раціоні українців. Однак багато хто вважає цей овоч калорійним і намагається його рідше вживати в їжу. Експерти стверджують, що картопля не тільки не додає зайвої ваги, але і може сприятливо впливати на здоров'я людини. Найважливіше – це те, як її правильно готувати.

Вчені з Університету Скрентон в США провели дослідження і з'ясували, яка саме картопля буде найбільш корисною для здоров'я людини. Вони відібрали серед добровольців групу з 18 осіб з надлишковою масою тіла. Протягом місяця група вживала 6-8 картоплин, зварених у мундирі. Про це пише видання "Контракти".

Через місяць всім добровольцям провели ретельне медичне обстеження і було встановлено, що середній діастолічний (нижній) тиск у людей знизився на 4,3%, а систолічний (верхній) – на 3,5%. Крім того, у добровольців не було зафіксовано збільшення у вазі через вживання картоплі.

У висновку дослідження вчені вказали, що звичайна відварна картопля в мундирі не шкодить здоров'ю людини та не впливає на вагу, а, навпаки, приносить користь для серцево-судинної системи.

Експерти відзначають, що в одній порції відвареної або запеченої картоплі міститься всього 110 ккал і висока концентрація корисних речовин. А ось смажена картопля – під забороною, через те, що при смаженні знищується велика частина поживних речовин і залишається тільки крохмаль та жир.

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