Кава і гіпертонія: вчені зробили несподіване відкриття

Кави (фото: canva.com)

Вчені прийшли до висновку, що кава не впливає на розвиток гіпертонії

Кава не призводить до гіпертонії, вважають вчені. За даними недавнього дослідження, виявилося, що кава не призведе до стрибка тиску, якщо пити її в помірних кількостях. Тиск може піднятися в результаті фізичного чи емоційного стресу, надмірних навантажень, дефіциту сну.

За даними дослідження, негативний ефект також дає надлишок солі в раціоні та зловживання спиртними напоями. А от кава спровокує напад тільки в тому випадку, якщо людина випиває понад 5-6 чашок в день, йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Nature.

Медики зазначили, що від однієї або двох порцій кави в день шкоди серцю не буде.

Гіпертонічні кризи в більшості випадків виникають, якщо людина не дотримується лікарських рекомендацій та пропускає прийом ліків.

До цього вчені також довели, що кава допомагає захиститися від захворювань серця. Згідно з двома великими дослідженнями, в одному з яких було понад 400 000 учасників, а іншому – понад 1 мільйон, немає зв'язку між вживанням кави та довгостроковим ризиком розвитку серцевих захворювань. Фактично, перше дослідження показало, що помірне споживання кави зменшило цей ризик у жінок, а друге виявило, що 3-5 чашок кави в день зменшують ризик розвитку серцево-судинних захворювань взагалі у всіх. Кава захищає від розвитку серцево-судинних захворювань, поки споживання не є надмірним.

Нагадаємо, що раніше вчені назвали топ продуктів для якісної концентрації.

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