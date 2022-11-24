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Завтрак за 5 минут: готовим вкуснейшие французские тосты

Скриншот: Как приготовить французские тосты
Автор: Светлана Мащенко

Французские тосты – любимый многими завтрак, который можно приготовить буквально за пять минут.

Если вы не знаете, как правильно их готовить, читайте ниже рецепт от украинского кулинара Alina FooDee.

Составляющие:

  • Батон или булочка – 7-8 кусочков
  • Яйцо – 2 шт.
  • Молоко – 100-120 мл
  • Сахар – 1-2 ст. л.
  • Ванильный сахар – 10 г
  • Соль – щепотка
  • Сливочное масло и растительное масло

Пошаговое приготовление

Смешать яйца с молоком, сахаром и ванильным сахаром. Добавить щепотку соли.

Окунуть батон или булочку, оставить на 1 минуту.

Обжарить французские тосты до румяности по бокам на смеси сливочного масла и масла.

Подавать со сливочным маслом, джемом или медом.

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