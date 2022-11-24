Завтрак за 5 минут: готовим вкуснейшие французские тосты

Французские тосты – любимый многими завтрак, который можно приготовить буквально за пять минут.
Если вы не знаете, как правильно их готовить, читайте ниже рецепт от украинского кулинара Alina FooDee.
Смешать яйца с молоком, сахаром и ванильным сахаром. Добавить щепотку соли.
Окунуть батон или булочку, оставить на 1 минуту.
Обжарить французские тосты до румяности по бокам на смеси сливочного масла и масла.
Подавать со сливочным маслом, джемом или медом.
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