Сніжана Єгорова цинічно образила українських воїнів: повилазили, рагулі

Сніжана Єгорова цинічно висловилася про українських героїв (колаж РБК-Україна)

Сніжана Єгорова цинічно висловилася про образ українського сучасного героя

Відома українська ведуча Сніжана Єгорова цинічно образила українських військових, які захищають нашу країну від окупантів. Актриса спробувала висловитися на тему українських героїв після подій Майдану. Її зовсім не влаштовує образ українських захисників. Єгорова сказала, що життя українських бійців нічого собою не являє.

Зазначимо, що ведуча не обмежує себе у виразах, називаючи бійців "рагулями і селюками".

"Все що пропонується останнім, постмайданним часом, наприклад, мене абсолютно не влаштовує. Мені не подобаються ці герої, ці рагулі, які повилазили незрозуміло звідки. Селюки, які розмовляють суржиком.І готові своє життя покласти... Своє життя, яке? Життя, яке собою нічого не представляє", - сказала Єгорова в ефірі програми "ПрямоTalck".

Єгорова вважає, що українські воїни ніколи ні чому не вчилися.

"Вони просто готові пожертвувати своїм життям. Так, це подвиг, можливо. Може бути, це висока суїцидальна готовність. Коли людина не бачить перспектив у своєму житті і це життя не представляє для неї цінність", - сказала Єгорова.

Також Єгорова дозволила собі порівнювати людей, які жертвують життям, з наркоманами, які за дозу готові "життя продати".

Сніжана Єгорова цинічно образила українських бійців

Висловлювання Єгорової викликали величезний резонанс в мережі. В коментарях обурені українці не розуміють, як таке можна говорити.

Нехай Мухарський в неї дітей відбере. Це якийсь жах.

"Селюки", ти рагулихо ,на себе подивись. Думаю, їй це так не минеться.

Ти скажи це в очі нам - їжа, видобуток і дичина... Ми туди йшли не вмирати ,а ВБИВАТИ нечисть, подібних тобі антихристів!!!

Тобто: жіночка поставила усіх, і дійсно нікчемних людей (типу усіляких насильників, пияків, крадіїв), і людей, що можливо не знають мову досконало, чи не мають вищої освіти, проте бажають захищати свою країну та своє майбутнє, на один щабель і назвала їх тупими суїцидниками. Браво просто. Мені цікаво від, про учасників другої світової ця нікчема сказала б ті саме? Шкода, що її придурошність не оцінили щедро раніше, під час розлучення, бо тепер маємо.

Тобто людина, яка спілкується "суржиком", не може зробити жодного героїчного вчинку, окрім "суїциду". Ну рілі?! Щиро шкода було, коли Мухарський залишив з дітьми саму, а тепер все стало на свої місця - нахіба таке терпіти.

Як ми раніше повідомляли, Сніжана Єгорова розповіла, чи дає Антін Мухарський гроші на дітей.