Синоптики приголомшили прогнозом на зиму 2020: морози до середини березня

Погода в Україні в січні і лютому 2020 року буде досить суворою і сніжною. При цьому морози затягнуться аж до середини березня. Такий невтішний прогноз дав народний синоптик Леонід Горбань. Тим не менш, інші погодні ресурси з ним не зовсім згодні. Якою буде зима 2020 в Україні - в матеріалі Styler.

За прогнозом Горбаня, морози в січні розпочнуться з самого початку місяця і триватимуть до 24 числа, пише "Апостроф". Якщо в перших числах буде не дуже холодно - від -4 до -5, то вже до 5 січня температура істотно знизиться - до -12... -13 градусів, а до 10-го числа опуститься до -15.

Піку морозів слід чекати з 19 по 23 січня (до -20 градусів). Далі буде відлига з +1... +3 за Цельсієм, яка триватиме до перших чисел лютого.

А ось останній місяць зими, на думку синоптика, стане самим суворим. В середині місяця можливі морози до -21 градусів, далі сильні холоди відступлять, але будуть періодично повертатися в країну до середини березня.

Крім того, Горбань вважає, що сніг у січні буде йти майже кожен день. Попередньо синоптик повідомляє про опади на 2-3, 8 і 10 січня, а також 14 січня.

Народний синоптик прогнозує, що сильні морози в Україні будуть триматися аж до середини березня.

Згідно з прогнозом ресурсу "Метеопрог", Україна цієї зими може піддаватися атакам морозного повітря з Сибіру. Похолодання будуть різкими, але короткочасними.

А синоптики ресурсу Gismeteo у своєму прогнозі для Києва на місяць вважають, що початок січня буде дуже теплим і м'яким, але з дощами. Згідно з прогнозом, в період з 3 по 6 січня денна температура в столиці вдень буде коливатися в межах +6... +9 градусів. Вночі на початку січня 2020 невеликі морози.

Погода в Києві на місяць (скрін: gismeteo.ua)