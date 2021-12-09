Без снігу, але з лютим морозом: синоптик дала прогноз на Новий Рік

Вдарить мороз

Але до морозів нас ще чекають тижні дощу і мокрого снігу. Температура повітря до свята буде досить теплою. Саме ці фактори і зумовлять відсутність снігу в новорічну ніч.

"Температурний режим буде дуже позитивний, високий до Нового року. І всі опади, які будуть проходити, будуть у вигляді дощу і мокрого снігу. І виходить, що сніговий покрив не встигне лягти. Але перші дні січня будуть з великим похолоданням", - повідомила Мартазінова.

Снігу не буде

З тим, що снігу на Новий рік можна не чекати згодна і колега Мартазінової - Віра Балабух.

У коментарі Фактам ICTV вона зазначила, що зараз все більше помітна тенденція до підвищення температури взимку.

"Ми бачимо, що на значній території України зима з категорії помірно суворої переходить в категорію мало суворою. Це відбувається навіть на Сході, де зими найбільш суворі зазвичай", - повідомила вона.

Про точний прогноз на Новий рік, за словами синоптика, ми можемо говорити за три дні до свята, не раніше.