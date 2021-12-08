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В Україну йде потепління: синоптики назвали дату

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Середа 08 грудня 2021 14:21
В Україну йде потепління: синоптики назвали дату Фото: в Україні прийде потепління 10 грудня (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

В Україні після дощів і мокрого снігу прийде потепління. Синоптики прогнозують, що вже в п'ятницю, 10 грудня, температура повітря істотно підніметься.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"Температура повітря на завтра (9 грудня, - ред.) ще не зміниться, але вже в п'ятницю досить істотно потеплішає по всій території України", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що завтра вночі очікуються дощі і мокрий сніг, проте вже вдень буде без істотних опадів.

В Україні в четвер місцями прогнозується туман, а в північних, Вінницькій та Черкаській областях ожеледиця. Водночас у західних та північних областях на дорогах ожеледиця.

Завтра температура повітря в західних областях вночі-7-12, а вдень -1 -6 градусів. На Закарпатті 0 + 5, а в північних та Вінницькій областях вночі -1 -6, а вдень від -2 до +3 градусів. На решті території температура повітря протягом доби коливатиметься від +1 до + 6 градусів.

В Україну йде потепління: синоптики назвали дату

Нагадаємо, у Києві також погіршилася погода, у зв'язку з чим стався збій у роботі транспорту.

Крім того, синоптики дали прогноз погоди на сьогодні.

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