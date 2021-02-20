У РНБО розповіли про знищення на Донбасі снайперів окупантів

"Що стосується ситуації на фронті. Я не відкрию вам ніякої таємниці та скажу: наші військові мають право, навіть більше - мають обов'язок відкривати вогонь у відповідь", - сказав він.

Також Данілов зазначив, що на передовій при виникненні загрози, що противник може вбити українських солдатів, командири мають право приймати рішення вести вогонь на ураження.

"І якщо ви дуже уважно дивитеся, скільки "двохсотих" є на тому боці, якщо у вас такої статистики немає, я вам її надам. Повірте, набагато більше, ніж з нашого боку", - зазначив секретар РНБО.

Він наголосив, що військові ЗСУ відповідають на існуючі виклики в зоні ООС.

"Я хотів вам ще сказати... що кожна снайперська група, яка там працює, вона знаходиться на контролі нашої розвідки. І повірте - кількість знищених тих снайперів... Повірте, наші хлопці та наша розвідка - я їм вдячний, як вони все це відпрацьовують. Я б хотів вам показати фото цих знищених покидьків, якщо у вас міцні нерви... Можу показати роботу хлопців, які відповідають за кожного вбитого солдата... За кожного", - сказав Данилов.

Секретар РНБО додав, що військові не заспокоюються доти, поки окупанти не отримують по заслугах за вбивство українських бійців.

Раніше повідомлялося, що РНБО ухвалила секретні рішення щодо загострення на Донбасі.

Також ми писали про те, що з'явилося відео, як снайпери "Л/ДНР" прикриваються маленькими дівчатками та жінками.

Нагадаємо, у попередньому випуску програми глядачам розповіли, скільки громадян України планують вакцинуватися від коронавірусу.



Міністр охорони здоров'я Максим Степанов прокоментував початок розслідування НАБУ щодо закупівлі вакцин за завищеною ціною



Також вартий уваги емоційний виступ інфекціоніста Ольги Голубовської стосовно протоколу лікування пацієнтів з COVID-19 і щодо призначених препаратів.



Також Голубовська розповіла, коли ми зможемо оцінити ефективність вакцин.



А ще раніше лікар-інфекціоніст Катерина Булавінова пояснила, чому багато громадян України відмовляються від вакцинації.