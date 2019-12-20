Снайпери бойовиків на передовій прикриваються дітьми: у мережу потрапило фото

Терористи "ДНР" і "ЛНР" на Донбасі користуються забороненими прийомами і використовують маленьких дітей в якості прикриття. Про це повідомили на сторінці у Facebook 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу.

Українські бійці бачать дитину і, природно, не стріляють у ворога.

"На першому фото - бронежилет загиблого хлопця. На другому - зафіксований нашою розвідкою кадр з позицій противника, зроблений незадовго до фатального пострілу. Так, вам не здалося. На фото - дитина. Маленька дівчинка грає, поки ворожий снайпер працює. Знає супротивник, що ми не зробимо жодного пострілу, поки, навіть теоретично, дитина може бути підданий небезпеки? Очевидно, так. користується цим? Бачите самі", - написали під фото.

прикриваються Бойовики на передовій дітьми (фото: facebook.com/28brigade)

Українці в коментарях обурилися діями терористів і висловили свої емоції.

Треба високоточну зброю.

Як хелло і казав жінки, діти, а за їх спинами скінчилося мразота.

Піаніста х.об'єм вже тегнули? Хай своїх дітей пішов попросити сєпарів, щоб просто пєрєсталі стрєлять..

Ніхто так і не поцікавиться, а що поруч "нулів" взагалі роблять цивільні. З нашого боку, доречі, ті ж саме.

Це дитина - солдат з ворожої сторони. Далі дії за статуту як загроза життю захисників.

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