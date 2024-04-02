Снайпер "Курт" предложил мобилизовать людей на строительство фортификаций

Командир снайперского подразделения "Kurt and Company" 28 ОМБр "Курт" считает, что мобилизация станет более эффективной, если дать людям выбор, где служить. В частности, он уверен, что необходимо предоставить людям возможность мобилизоваться исключительно, например, на строительство фортификаций или управление дронами.

Об этом "Курт" высказал в новом выпуске проекта " Станция Краматорск ", который делается совместно Центром противодействия дезинформации СНБО и Укринформа.

Военнослужащий подчеркнул, что в армии очень не хватает людей, поэтому государству следует идти на определенные уступки по мобилизации, чтобы мотивировать как можно больше украинцев вступить на службу.

"Нужно дать людям право выбора, где они хотят служить и воевать. Не все могут быть штурмовиками, не все могут быть танкистами или пилотами", - сказал "Курт".

На заметку, что в таком случае все могут захотеть стать пилотами дронов, "Курт" отметил, что не видит в этом ничего плохого.

По его мнению, целая армия операторов дронов может дать на войне очень хороший результат. Военный выразил идею, что можно также мобилизовать людей, занимающихся исключительно строительством фортификаций.

"Дайте нам столько дронов. Это ведь неплохо, если у нас будет 500 тысяч операторов БпЛА. Представьте результат! Почему нет? Не каждый хочет быть снайпером. Кто-то сможет просто строить линии обороны, которых сейчас не хватает. Можно мобилизовать людей, 10 тысяч, 20 тысяч и сказать: вы строите линию обороны. Но здесь гражданский сектор должен помогать", - отметил он.

"Курт" еще в 2000-х годах прошел срочную службу. Стал в защиту Украины в 2014 году. Начинал как рядовой разведчик глубинной разведки, а в 2017 переквалифицировался на снайпера-разведчика.

"Курт" стал одним из лучших снайперов Сил обороны. В 2017 году создал группу снайперов "Kurt & Company group", которая сейчас входит в состав 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей зимнего похода и выполняет важные задачи на разных участках фронта.

Напомним, в июле 2022 года Госспецсвязи совместно с Минцифры, Минобороны, Генштабом ВСУ в рамках фандрейзинговой платформы UNITED24 объявили всемирный сбор на "Армию дронов" для Украины.

Проект трансформировался от фандрейзингового проекта в системную программу, которая изменяет доктрину использования дронов на фронте, а также стимулирует развитие массового производства отечественных БПЛА. В рамках проекта уже прошли подготовку тысячи операторов дронов, а также привлечены миллионы гривен на закупку беспилотников для войск.