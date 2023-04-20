Смузи - это польза или маркетинг? Рассказываем всю правду

В последнее время смузи стало очень популярным напитком, ведь его достаточно легко приготовить. А еще это вкусно и полезно. Однако не все диетологи и нутрициологи одобряют потребление смузи.

В чем польза и вред такого напитка, рассказали на сайте Eat This Not That.

Какие преимущества от потребления смузи

Это хороший источник пользы из овощей и фруктов

Смузи может быть одним из самых простых способов употреблять больше овощей и фруктов. Здоровые смузи богаты биоактивными соединениями растительного происхождения, такими как фитонутриенты и антиоксиданты.

Исследования показывают, что употребление только одной чашки богатых нитратами овощей, таких как шпинат, листовая зелень и свекла, может значительно снизить риск сердечных заболеваний, а в смузи - это простой способ сделать это нормой.

Если вы употребляете недостаточное количество овощей и фруктов, смузи помогут исправить это (фото: Freepik)

Возобновление после силовых тренировок

Смузи после тренировки обеспечивают надлежащий уровень воды, количество углеводов и белков, чтобы обеспечить ваше тело питательными веществами, необходимыми для восстановления мышечной массы и регидратации вашего тела.

Замена приема пищи

Конечно, не стоит пренебрегать полноценными трапезами. Но если вы спешите и хотите перекусить, смузи может стать вспомогательным вариантом. Чтобы получить желаемую сытость, добавьте в смузи зеленые овощи, зерна и здоровые жиры. Тогда чувство голода еще долго не придет к вам.

А в чем "минусы" смузи

Высокий уровень сахара и много калорий

Если не придавать особого значения составляющим вашего смузи, он будет очень калорийным и с большим содержанием сахара. Сладкие ингредиенты в содержимом прилагают к этому усилия. Поэтому готовя смузи, учитывайте, что туда кладете и какую питательность получите.

Готовя смузи, нужно обращать внимание на ингредиенты, которые вы туда кладете (фото: Freepik)

Недостаточное количество клетчатки

Во многих смузи может не хватать сытной клетчатки, которая помогает контролировать уровень сахара в крови и чувство голода. Готовьте смузи из овощей и добавляйте богатые клетчаткой продукты, например семена чиа, семена льна, белую фасоль или тофу.

Итак, польза или вред смузи зависит от того, как и из чего вы его готовите. Для приготовления напитка совсем необязательно знать тонкости нутрициологии, однако следить за достаточным количеством овощей и фруктов, а не только сахаров, может каждый