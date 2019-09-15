Зможете погрітися в понеділок: синоптик розповіла, в яких областях буде тепло

Погода в Україні 16 вересня, в понеділок буде комфортною і теплою, дощів не передбачається. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй Facebook-сторінці. За її словами, в нашу країну повернеться тепло і можна буде погрітися. Щоправда, триватиме це недовго. Температура повітря в перший будній день досягне +28 градусів тепла.

"Хто в суботу-неділю змерз, зможе трохи погрітися у понеділок. 16-го вересня в Україні температура повітря прокинеться після вихідних, підскочить до +23+28 градусів, хіба на Заході буде більш статечною, +19+23 градуси. Ну, й не забувайте, що ночі вже не липневі, кому рано виходити чи пізно повертатися, обов‘язково вже тепліше одягайтеся. Та й про ковдри треба згадати. Дощів у понеділок не буде, сонце і білі хмарки. Хіба поривчастий північно-західний вітер общипуватиме сухе поржавіле листя з каштанів і винограду", - написала Діденко.

Синоптик попередила киян, що вже з вівторка в столиці похолодає, ну а в понеділок буде тепло - до +23 градусів вище нуля.

"В Києві понеділок буде теплим і сонячним, близько 23 градусів. У вівторок підійдуть хмари, періодичні дощі і зниження температури повітря", - резюмувала Діденко.

Синоптична карта facebook.com/tala.didenko)

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