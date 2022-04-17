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Військові в Україні святкують Песах: яскраві фото і відео

Військові святкують Песах (фото: Олександр Борисов)
Автор: Дмитрий Войналович

Єврейські солдати, які в тому числі у лавах Збройних сил України воюють проти російського загарбника, святкують Песах - велике юдейське свято на згадку про Вихід з Єгипту, яке відзначається протягом 8 днів (цього року - з 15 по 23 квітня).

Як відбувається святкування - дивіться і читайте у нашому матеріалі нижче.

Як святкують Песах українські військові

Волонтери та активісти напередодні свята передали сотням воїнів, які боронять Україну в різних куточках, мацу, вино, хагадот та речі першої необхідності.

Оскільки деякі військові перебувають у складних зонах бойових дій та не мають можливості зібратися, вони отримали святкові подарунки.

А для тих, хто може зібратися разом, на одній із військових баз відбувся Пасхальний седер для єврейських солдатів з єврейських громад та тих, хто вперше зустрінеться з організацією свята.

Рабін Гілель Коен, який цим опікувався, привітав солдатів та побажав повернутися додому з великою перемогою.

Військові святкують Песах (фото: Олександр Борисов)

Командир української бази був дуже схвильований і подякував єврейському військовому медику, фельдшеру Спілки рятувальників України Майклу Йоні Гершевському, а також подякував рятувальникам за передачу автомобіля швидкої допомоги, який обслуговуватиме десятки тисяч громадян і воїнів області.

В свою чергу солдат Яша Крамінський від імені воїнів зізнався, що важко святкувати Песах далеко від дому в умовах війни, але разом з тим висловив впевненість "у хорошій перемозі над злом, як у Виході з Єгипту".

Військові святкують Песах (фото: Олександр Борисов)

Дивіться також відео героїчної роботи медиків під залповим вогнем у Харкові.

Також раніше ми писали, що лідер гурту O.Torvald Женя Галич вступив до лав ЗСУ.

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