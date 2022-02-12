Дивіться приголомшливе відео про життя синиць: від порожнього гнізда до першого польоту пташенят

Життя синиць, їх народження і зростання пташенят, вихід з гнізда для першого польоту були зняті камерою, встановленою в їхньому будиночку-годівниці в Лондоні. Апаратура показала цей дивовижний процес, що розтягнувся в часі на два місяці.
Відео опубліковано на Facebook-сторінці "Природничо-географічного товариства".
46 днів до вилуплення пташенят з яєць, і ще 21 - до їх виходу з обителі у світ для обживання неба, творці ролика вмістили в 5,3 хвилини.
"Від порожнього гнізда до першого польоту пташенят. Прихована камера в гнізді синиці (Лондон, Велика Британія, весна 2021)", - йдеться в описі.
На перших кадрах видно, що мама-синиця в затишній критій годівниці починає вити гніздо для майбутнього потомства з листя, гілочок, моху, пуху.
Мама-синиця облаштовує гніздо для народження діток (фото: скріншот)
Турботлива синиця акуратно робить поглиблення в такій конструкції - це місце для яєць. Зазвичай самка відкладає до 12 яєць і висиджує їх поодинці, але наша героїня в цей раз стала мамою 4 пернатих діток.
А ось і перше яйце (фото: скріншот з відео)
Далі видно, що малюки на 46-й день вирішили, що їм пора вибиратися з яєць у світ. Синиця дбайливо допомагає пташенятам вибратися зі шкаралупи, дзьобом прибирає шматочки один за одним, і ось - починається новий цикл, 1-й день повноцінного життя новонароджених пташок.
Перші дні життя пташенят синичок (фото: скріншот з відео)
Тепер уже обоє батьків годують пташенят, приносячи їм різні "гостинці" у вигляді гусениць та інших комах. Малюки купно сидять в гнізді з широко розкритими ротами, вимагаючи добавки. А мамі і татові синицям доводиться запихати їм прямо в горлянки всі ці частування, стежачи при цьому, щоб нікого не обділити.
Батьки-синиці годують пташенят (фото: скріншот)
На 17-й день видно, що пташенята вже порядком підросли і зміцніли, стали пробувати вибиратися на прогулянки, обстежити будиночок-годівницю.
Пташенята вже майже як батьки за розміром (фото: скріншот)
Також показано, що в пророблений отвір в дерев'яній конструкції, що служить синицям входом і виходом, наполегливо намагалася потрапити якась велика птиця, але непрошений гість незабаром залишив свої домагання.
Через три тижні після народження, пташенята, вже розміром мало не з батьків, стали вибиратися для свого першого в житті польоту.
Синичка вибралася для першого польоту (фото: скріншот)
Зазначимо, що зазвичай пташенята знаходяться в гнізді 16-22 днів, після чого набувають здатність до польоту, але ще приблизно тиждень і більше вони все одно повністю залежать від батьків, та й потім намагаються триматися ближче до рідного гнізда. Тривалість життя у синиць - близько 15 років.
Відео: камера в гнізді синиць показала, як вони в'ють хатинку і обзаводяться потомством, а пташенята - виростають для першого польоту
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