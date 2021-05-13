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При сходженні на Еверест загинули два альпіністи. Це перші жертви в сезоні

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Четвер 13 травня 2021 17:41
При сходженні на Еверест загинули два альпіністи. Це перші жертви в сезоні Фото: при сходженні на Еверест загинули альпіністи (wikimedia by Luca Galuzzi)
Автор: РБК-Україна

При сходженні на Еверест загинули альпіністи з США та Швейцарії. Це перші жертви з початку нового сезону на найвищій гірській вершині.

Про це пише The Guardian.

За даними організаторів експедиції, 41-річний Абдул Вараїч зі Швейцарії успішно підкорив вершину, але під час спуску його стан різко погіршився, і він помер.

Американець Пувей Лю (55 років) помер в останньому на шляху до вершини таборі. Він досяг точки сходження під назвою Ступінь Хілларі, але через снігову сліпоту і виснаження був змушений повернутися в табір на Південному сідлі, і помер напередодні ввечері.

Інших подробиць не повідомляється. Також невідомо, коли спустять тіла загиблих.

Відзначимо, саме травнева погода вважається кращою для сходження на Еверест. Багато людей вже підкорили вершину на цьому тижні, і очікується, що ще більше спробують пізніше цього місяця.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що понад 100 українців - в основному туристи і альпіністи - застрягли в Непалі у зв'язку з обмеженням на міжнародні польоти. Їх можуть вивезти спеціальними рейсами, які організовують інші країни.

Минулого року Китай і Непал уточнили висоту Евересту. Виявився майже на метр вище.

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