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Названий простий спосіб профілактики COVID-19: всього 10 хвилин і безкоштовно

STYLERКоронавірус    29.04.2020 - 09:46
Названий простий спосіб профілактики COVID-19: всього 10 хвилин і безкоштовно
Коронавірус COVID-19 (колаж РБК-Україна)

Коронавірус відступає при правильній профілактиці

Коронавірус у світі виявили вже у понад трьох мільйонів людей. Вчені й лікарі продовжують боротьбу з інфекцією, яка занурила людство в кризу. Так, англійські медики зробили сміливу заяву, що сонячні ванни можуть уберегти людину від зараження коронавірусом і вбереже від ускладнень.

Зокрема, доктор Рейчел Ніл заявляє, що щоденне прийняття сонячних ванн може наситити організм вітаміном D і вберегти від COVID-19, пише Daily Mail.

Щоб досягти максимального ефекту від такої профілактики, насолоджуватися сонячними променями достатньо протягом 10 хвилин. Сонячні ванни, на думку лікаря, наситять організм вітаміном, що значно підвищить стійкість до респіраторних інфекцій.

Лікар каже, що подібні висновки базуються на фундаментальному дослідженні, в якому взяли участь 78 тисяч осіб. Результати експерименту свідчать, що люди з низьким рівнем вітаміну D підхоплюють ГРВІ у два рази частіше. Крім того, вони переносять хворобу важче, ніж люди з достатнім запасом вітаміну.

Щоб визначити, скільки часу потрібно приймати сонячні ванни, потрібно орієнтуватися на клімат вашої країни. В теплому - це 10 хвилин, у прохолодному - 15 хвилин.

При цьому не варто зловживати перебуванням на сонці - меланому ще ніхто не скасовував.

Раніше вчені заявили, що коронавірус може залишатися в повітрі, і назвали місця найбільшого скупчення інфекції.

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