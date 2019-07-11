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Потяг "Інтерсіті+" зіткнувся з автівкою на переїзді

Новини » Надзвичайні події    11.07.2019 - 01:10
Потяг "Інтерсіті+" зіткнувся з автівкою на переїзді
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

У результаті ДТП постраждав водій автомобіля

У результаті зіткнення потягу "Інтерсіті+" сполученням Київ - Львів з автомобілем на переїзді перегону Вершниця - Новоград-Волинський ввечері у середу, 10 липня, постраждала одна людина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".

У "Укрзалізниці зазначили, що ДТП, спричинене водієм автівки близько 20:00, призвело до затримки руху потяга за зазначеним напрямком.

"За справно працюючої світлової і звукової сигналізації, що забороняли рух автотранспорту, водій авто виїхав на переїзд та спричинив зіткнення з поїздом", - йдеться у повідомленні.

Пасажири та поїзна бригада внаслідок інциденту не постраждали, водія автівки шпиталізовано.

Водночас потяг зазнав пошкоджень, через які не зміг продовжити рух за маршрутом, тож із Києва було відправлено аналогічний рухомий склад.

Нагадаємо, 2 липня через буревій у Кривому Розі та Дніпрі в дорозі затрималися близько десяти поїздів, оскільки певний час на станціях була відсутня напруга в контактній мережі. 

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