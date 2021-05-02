Смертельна ДТП у Києві: що відомо про дівчину, яка загинула у п'яній аварії

Днями в центрі Києва на бульварі Лесі Українки сталася смертельна ДТП , в якій загинула 18-річна дівчина. Вона перебувала в салоні Infinity G25 на пасажирському сидінні. Стало відомо, що дівчину звали Олександра і у неї було багато фоловерів в соцмережах.

Дівчина вела Instagram під ніком favoritka , де у неї було 8 тисяч фоловерів, а в TikTok ще більше - 16,7 тисячі.

Зазначимо, що затриманий водій 25-річний Павло Білоконь розповів, що сів за кермо після того, як випив вина. Він був в гостях у батьків загиблої дівчини.

В акаунті дівчини користувачі мережі висловлюють співчуття її рідним і близьким. Кажуть, Олександра була світлою і веселою дівчиною.

Олександра була досить активною. На її сторінці багато фото з відпочинку, на природі і селфі.

Нагадаємо, аварія сталася вночі близько 02:25. Водій не виконав вимогу поліції про зупинку, не впорався з керуванням авто і виїхав за межі проїжджої частини. При цьому машина наїхала на опору світлофора.

Водієві загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

Пізніше стало відомо, що у 2020 році водій вже попадався на п'яній їзді, але тоді суд не позбавив його прав.