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Смертельное ДТП в Киеве: что известно о девушке, которая погибла в пьяной аварии

Автор: Styler

На днях в центре Киева на бульваре Леси Украинки произошло смертельное ДТП, в котором погибла 18-летняя девушка. Она находилась в салоне Infinity G25 на пассажирском сидении. Стало известно, что девушку звали Александра и у нее было много подписчиков в соцсетях.

Девушка вела Instagram под ником favoritka, где у нее было 8 тысяч подписчиков, а в TikTok еще больше - 16,7 тысячи.

Погибшая в ДТП Александра (фото: instagram.com/____favoritka____)

Александра была достаточно активной. На ее странице много фото с отдыха, на природе и селфи.

Погибшая в ДТП Александра (фото: instagram.com/____favoritka____)

В аккаунте девушки пользователи сети выражают соболезнования ее родным и близким. Говорят, Александра была светлой и веселой девушкой.

  • Очень жаль... спи спокойно, ангелочек;
  • Моя жизнь без тебя остановилась!
  • Покойся с миром, RIP;
  • Это ужас… совсем не знакомый мне человек, но так больно. Спи спокойно;
  • Покойся с миром, солнышко! Просто не верится, а ведь ей было всего 18;
  • Покойся с миром, я люблю тебя Саша. Я не верю. Ты навсегда в сердце;
  • Сашенька, спи солнце спокойно. Мы будем скучать!!
  • Небо забирает лучших;
  • Пупс, ты была лучиком радости и улыбок, спи спокойно, там мы еще с тобой встретимся;
  • Солнышко, мы все будем скучать. Сколько слов я не успела тебе сказать.

Отметим, что задержанный водитель 25-летний Павел Белоконь рассказал, что сел за руль после того как выпил вина. Он был в гостях у родителей погибшей девушки.

Напомним, авария произошла ночью около 02:25. Водитель не выполнил требование полиции об остановке, не справился с управлением авто и выехал за пределы проезжей части. При этом машина наехала на опору светофора.

Водителю грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Позже стало известно, что в 2020 году водитель уже попадался на пьяной езде, но тогда суд не лишил его прав.

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