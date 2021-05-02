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Смертельна ДТП у Києві: що відомо про дівчину, яка загинула у п'яній аварії

Новость на русском → Київ, Неділя 02 травня 2021 21:34
Смертельна ДТП у Києві: що відомо про дівчину, яка загинула у п'яній аварії Фото: знак аварійної зупинки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Styler

Днями в центрі Києва на бульварі Лесі Українки сталася смертельна ДТП, в якій загинула 18-річна дівчина. Вона перебувала в салоні Infinity G25 на пасажирському сидінні. Стало відомо, що дівчину звали Олександра і у неї було багато фоловерів в соцмережах.

Дівчина вела Instagram під ніком favoritka, де у неї було 8 тисяч фоловерів, а в TikTok ще більше - 16,7 тисячі.

Смертельна ДТП у Києві: що відомо про дівчину, яка загинула у п'яній аварії

Загибла в ДТП Олександра (фото: instagram.com/____favoritka____)

Олександра була досить активною. На її сторінці багато фото з відпочинку, на природі і селфі.

Смертельна ДТП у Києві: що відомо про дівчину, яка загинула у п'яній аварії

Смертельна ДТП у Києві: що відомо про дівчину, яка загинула у п'яній аварії

Загибла в ДТП Олександра (фото: instagram.com/____favoritka____)

В акаунті дівчини користувачі мережі висловлюють співчуття її рідним і близьким. Кажуть, Олександра була світлою і веселою дівчиною.

  • Дуже шкода... спи спокійно, янголятко;
  • Моє життя без тебе зупинилося!
  • Спочивай з миром, RIP;
  • Це жах ... зовсім не знайома мені людина, але так боляче. Спи спокійно;
  • Спочивай з миром, сонечко! Просто не віриться, але ж їй було всього 18;
  • Спочивай з миром, я люблю тебе Саша. Я не вірю. Ти назавжди в серці;
  • Сашенька, спи сонце спокійно. Ми будемо нудьгувати!!
  • Небо забирає кращих;
  • Пупс, ти була промінцем радості і посмішок, спи спокійно, там ми ще з тобою зустрінемося;
  • Сонечко, ми всі будемо нудьгувати. Скільки слів я не встигла тобі сказати.

Зазначимо, що затриманий водій 25-річний Павло Білоконь розповів, що сів за кермо після того, як випив вина. Він був в гостях у батьків загиблої дівчини.

Нагадаємо, аварія сталася вночі близько 02:25. Водій не виконав вимогу поліції про зупинку, не впорався з керуванням авто і виїхав за межі проїжджої частини. При цьому машина наїхала на опору світлофора.

Водієві загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

Пізніше стало відомо, що у 2020 році водій вже попадався на п'яній їзді, але тоді суд не позбавив його прав.

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