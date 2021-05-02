Смертельное ДТП в Киеве: что известно о девушке, которая погибла в пьяной аварии

На днях в центре Киева на бульваре Леси Украинки произошло смертельное ДТП , в котором погибла 18-летняя девушка. Она находилась в салоне Infinity G25 на пассажирском сидении. Стало известно, что девушку звали Александра и у нее было много подписчиков в соцсетях.

Девушка вела Instagram под ником favoritka , где у нее было 8 тысяч подписчиков, а в TikTok еще больше - 16,7 тысячи.

Отметим, что задержанный водитель 25-летний Павел Белоконь рассказал, что сел за руль после того как выпил вина. Он был в гостях у родителей погибшей девушки.

В аккаунте девушки пользователи сети выражают соболезнования ее родным и близким. Говорят, Александра была светлой и веселой девушкой.

Александра была достаточно активной. На ее странице много фото с отдыха, на природе и селфи.

Напомним, авария произошла ночью около 02:25. Водитель не выполнил требование полиции об остановке, не справился с управлением авто и выехал за пределы проезжей части. При этом машина наехала на опору светофора.

Водителю грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Позже стало известно, что в 2020 году водитель уже попадался на пьяной езде, но тогда суд не лишил его прав.