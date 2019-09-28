У Черкаській області сталося ДТП з участю маршрутки, є постраждалі

Фото: ДТП у Черкаській області (ch.npu.gov.ua)

Постраждали 5 осіб

У суботу, 28 вересня, на автодорозі Київ-Одеса у Черкаській області сталося зіткнення маршрутки та вантажівки, в результаті чого постраждали 5 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

За даними правоохорнців, поблизу Жашкова зіткнулися вантажний автомобіль DAF та маршрутний автобус Mercedes Sprinter. В результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждали 5 осіб. Всі постраждалі були госпіталізовані.

Наразі поліція вирішує питання про відкриття кримінальної справи за ст. 286 Кримінального кодексу, а саме - порушення правил дорожнього руху експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Обставини аварії будуть з'ясовані в ході слідства.

Нагадаємо, раніше у Волинській області сталася потрійна ДТП з маршруткою. Поблизу села Годовичі сталося зіткнення мікроавтобусу Mercedes-Benz Sprinter, вантажівки DAF XF та легкового автомобіля Volvo. В результаті аварії загинули двоє пасажирів мікроавтобусу - чоловіки віком 39 та 58 років. Крім того, ще 6 осіб отримали травми.

Також РБК-Україна писало, що 24 вересня у Дніпрі сталася ДТП з участю вантажівки та маршрутки. В результаті аварії постраждали щонайменше 11 осіб. Всі постраждалі з легкими та середньої ступеня тяжкості тілесними ушкодженнями були госпіталізовані.